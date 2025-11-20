Puglia, alle regionali niente ballottaggio: ecco come verranno assegnati i seggi

Tutto pronto per le elezioni regionali in Puglia in cui i cittadini saranno chiamati a decidere il “Dopo Emiliano” tra quattro candidati in corsa. I 50 seggi del Consiglio regionale della Puglia saranno assegnati in un’unica tornata elettorale, come previsto dalla legge regionale 7/2015. La ripartizione avviene in due fasi: 23 seggi vengono distribuiti su base circoscrizionale, mentre i restanti 27 sono attribuiti tramite un collegio unico regionale.

Per questa seconda quota, la legge introduce un meccanismo che garantisce una maggioranza stabile al presidente eletto. Se il gruppo o la coalizione collegata al presidente ottiene almeno il 40% dei voti validi, gli viene assegnato un numero di seggi sufficiente a raggiungere 29 consiglieri su 50. Se la percentuale è inferiore al 40% ma non al 35%, la maggioranza garantita scende a 28 seggi. Se la percentuale è inferiore al 35%, vengono assegnati seggi tali da assicurare comunque 27 consiglieri. Il Consiglio è quindi composto da 50 consiglieri più il presidente. La soglia di sbarramento è fissata all’8% per coalizioni e liste singole e al 4% per le liste che si presentano in coalizione.

Foto repertorio