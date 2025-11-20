Regionali in Puglia, i candidati firmano il patto per la legalità

I quattro candidati alla presidenza della Regione Puglia hanno firmato ieri un manifesto per la legalità, assumendo l’impegno a rafforzare la trasparenza amministrativa e a contrastare la criminalità organizzata anche attraverso strumenti non repressivi. L’annuncio è arrivato durante un confronto pubblico organizzato dal quotidiano Repubblica a Bari, dove il candidato del centrosinistra, Antonio Decaro, ha illustrato i contenuti dell’accordo.

“La mafia è come la gramigna, non è sparita e continua a insinuarsi anche nel dibattito politico”, ha detto l’ex sindaco di Bari, sottolineando la necessità di un patto condiviso. Sulla stessa linea anche il candidato del centrodestra, Luigi Lobuono: “La mafia non è né di destra né di sinistra: è una ferita che riguarda tutti, e che le persone perbene devono tenere lontano dalla politica”.

Il documento, definito un “patto morale e politico”, nasce da una proposta dell’associazione Libera, del sociologo Domenico Mortellaro e dello scrittore Francesco Minervini ed è stato costruito alla luce dei dati che descrivono la persistente presenza della criminalità organizzata sul territorio regionale.

