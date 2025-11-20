GIOVEDì, 20 NOVEMBRE 2025
Cabtutela.it
85,234 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
85,234 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Regionali in Puglia, i candidati firmano il patto per la legalità

Ieri la sottoscrizione per un manifesto trasversale contro le infiltrazioni mafiose e per una maggiore trasparenza amministrativa

Pubblicato da: redazione | Gio, 20 Novembre 2025 - 10:06
elezioni baru
  • 24 sec

I quattro candidati alla presidenza della Regione Puglia hanno firmato ieri un manifesto per la legalità, assumendo l’impegno a rafforzare la trasparenza amministrativa e a contrastare la criminalità organizzata anche attraverso strumenti non repressivi. L’annuncio è arrivato durante un confronto pubblico organizzato dal quotidiano Repubblica a Bari, dove il candidato del centrosinistra, Antonio Decaro, ha illustrato i contenuti dell’accordo.

“La mafia è come la gramigna, non è sparita e continua a insinuarsi anche nel dibattito politico”, ha detto l’ex sindaco di Bari, sottolineando la necessità di un patto condiviso. Sulla stessa linea anche il candidato del centrodestra, Luigi Lobuono: “La mafia non è né di destra né di sinistra: è una ferita che riguarda tutti, e che le persone perbene devono tenere lontano dalla politica”.

Il documento, definito un “patto morale e politico”, nasce da una proposta dell’associazione Libera, del sociologo Domenico Mortellaro e dello scrittore Francesco Minervini ed è stato costruito alla luce dei dati che descrivono la persistente presenza della criminalità organizzata sul territorio regionale.

Foto repertorio

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Puglia

Regionali in Puglia, i candidati firmano...

I quattro candidati alla presidenza della Regione Puglia hanno firmato ieri...
- 20 Novembre 2025
Eventi

Bari, domani apre in Fiera la...

Arriva per la prima volta a Bari lo spettacolo della mostra BrickArt Ocean, dal 21 novembre al 25...
- 20 Novembre 2025
Salute e Medicina

Tumore del colon-retto: uno studio sulla...

Il Policlinico di Bari è stato tra i principali centri arruolatori...
- 20 Novembre 2025
Attualità , Scuola e Università

Medicina, anche a Bari è il...

Questa mattina migliaia di studentesse e studenti stanno affrontando il primo...
- 20 Novembre 2025