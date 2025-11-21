VENERDì, 21 NOVEMBRE 2025
Pesca illegale nei mari pugliesi: sequestrati oltre 100 chilogrammi di prodotto ittico e chilometri di reti da posta

E palangari irregolari

Pubblicato da: redazione | Ven, 21 Novembre 2025 - 10:12
A partire dalle prime luci dell’alba di ieri, all’interno dello specchio acqueo della Porta d’Oriente, i militari della Sezione Operativa Navale di Brindisi, coordinati dal Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Bari e impegnati in prima linea nella tutela dell’ambiente marino e nella salvaguardia del patrimonio ittico, hanno impiegato quattro unità navali e pattuglie del Corpo con l’obiettivo di contrastare la pesca di frodo e l’economia sommersa, attraverso il controllo ispettivo in mare, ovvero durante le operazioni di sbarco e nella fase di consegna del prodotto ittico privo di alcun documento attestante la tracciabilità ad operatori commerciali.

Al termine dell’attività, si è provveduto al sequestro di oltre 100 chilogrammi di prodotto ittico, 1,5 chilometri di rete da posta, 3,0 chilometri di palangari e 2 verricelli elettrici, nonché a contestare violazioni per un totale di 41.000 euro. Il prodotto ittico, in ottemperanza delle disposizioni impartite dalla locale ASL, è stato poi devoluto allo Zoo di Fasano.

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di vigilanza attuato dal Servizio Navale della Guardia di Finanza, i cui compiti di polizia del mare vanno ben oltre l’ambito economico e finanziario, estendendosi alla protezione dell’ambiente, al rispetto delle normative sulla pesca e alla difesa del patrimonio naturale del Paese.

