A Triggiano arriva “Oda para Astor”, omaggio musicale a Piazzolla con Abbracciante e Di Caterino

Sabato 22 novembre Palazzo Rubino ospiterà “Oda para Astor. Storie di vita ed emigrazione”, lo spettacolo organizzato dall’associazione Al Nour, diretta da Angela Cataldo, che vedrà sul palco il fisarmonicista Vince Abbracciante e il flautista Aldo Di Caterino.

Nato nel 2021 in occasione del centenario della nascita di Astor Piazzolla, il progetto rende omaggio al grande compositore argentino attraverso un percorso musicale costruito sulle sue opere e sui linguaggi che hanno segnato il suo stile: tango, jazz e musica classica. La musica di Piazzolla, intensa e appassionata, rappresenta una sfida interpretativa che il duo affronta con sensibilità, trasportando il pubblico in un clima evocativo e ricco di suggestioni.

Il programma proposto ripercorre alcune tra le pagine più celebri dell’artista, come “Adios Nonino” e “Oblivion”, accanto a brani meno noti come “Oda para un Hippie” e “Zita”. Gli arrangiamenti originali sono firmati da Abbracciante, che dona nuova vita alle composizioni senza tradirne l’essenza, arricchendole di sfumature e ritmi inediti. L’incontro tra fisarmonica e flauto offre una lettura cameristica attenta ai dialoghi tra i due strumenti, con riferimenti alla tradizione popolare e allo spirito innovativo di Piazzolla.

Entrambi i musicisti vantano una solida esperienza concertistica: Abbracciante, riconosciuto a livello internazionale, è considerato una delle voci più interessanti della fisarmonica contemporanea; Di Caterino, flautista dal tocco raffinato, ha collaborato con diversi ensemble, trovando nel duetto con Abbracciante una sintonia particolarmente efficace. L’appuntamento è alle 21 in Piazza Cavour 9, a Palazzo Rubino. Info: 371 1929045.