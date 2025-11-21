A Triggiano “Non l’ho mai detto”, per rompere il silenzio contro la violenza di genere

Il 26 novembre, alle 20, la Casa della Cultura “Rocco Dicillo” di Triggiano ospiterà “Non l’ho mai detto”, l’evento promosso dall’associazione NONSEISOLABARI APS e dedicato a un racconto collettivo contro la violenza di genere. Una serata pensata come un viaggio emotivo fatto di parole, corpi e riflessioni, scritta e diretta da Daniela Desideri, con la partecipazione degli artisti di Héron – Danza Musica Spettacolo.

Sul palco anche la tecnica psicologa Fabiola Gigliotti, che guiderà il pubblico nell’ascolto di testimonianze e dinamiche emotive spesso taciute, e Alessandra Signorile, dirigente dell’ASD Pink Bari, da sempre vicina ai temi dell’empowerment e del sostegno alle donne. L’ingresso è gratuito e, durante la serata, sarà organizzata una raccolta fondi a supporto delle attività dell’associazione. Un appuntamento che unisce arte, consapevolezza e impegno civile, trasformando la scena in un luogo dove tutto ciò che “non è mai stato detto” può finalmente trovare voce.