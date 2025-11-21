VENERDì, 21 NOVEMBRE 2025
A Triggiano “Non l’ho mai detto”, per rompere il silenzio contro la violenza di genere

Appuntamento al 26 novembre, i dettagli

Pubblicato da: redazione | Ven, 21 Novembre 2025 - 16:12
WhatsApp Image 2025-11-11 at 14.33.20
  • 15 sec

Il 26 novembre, alle 20, la Casa della Cultura “Rocco Dicillo” di Triggiano ospiterà “Non l’ho mai detto”, l’evento promosso dall’associazione NONSEISOLABARI APS e dedicato a un racconto collettivo contro la violenza di genere. Una serata pensata come un viaggio emotivo fatto di parole, corpi e riflessioni, scritta e diretta da Daniela Desideri, con la partecipazione degli artisti di Héron – Danza Musica Spettacolo.

Sul palco anche la tecnica psicologa Fabiola Gigliotti, che guiderà il pubblico nell’ascolto di testimonianze e dinamiche emotive spesso taciute, e Alessandra Signorile, dirigente dell’ASD Pink Bari, da sempre vicina ai temi dell’empowerment e del sostegno alle donne. L’ingresso è gratuito e, durante la serata, sarà organizzata una raccolta fondi a supporto delle attività dell’associazione. Un appuntamento che unisce arte, consapevolezza e impegno civile, trasformando la scena in un luogo dove tutto ciò che “non è mai stato detto” può finalmente trovare voce.

