Alloggi popolari a Bari, il 28 novembre previsto sorteggio per i candidati ex aequo

Annunciata la procedura per definire l'ordine in graduatoria del bando ERP 2024

Pubblicato da: redazione | Ven, 21 Novembre 2025 - 14:51
Il Comune di Bari ha annunciato che venerdì 28 novembre 2025 si terrà il sorteggio pubblico per stabilire l’ordine in graduatoria dei candidati risultati ex aequo nel bando 2024 per l’assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Lo comunica la ripartizione Patrimonio, in attuazione della normativa vigente e del regolamento comunale ERP.

Il sorteggio servirà esclusivamente a definire la posizione dei concorrenti che hanno ottenuto lo stesso punteggio nella graduatoria definitiva, come previsto dalle regole che disciplinano l’assegnazione degli alloggi popolari. La procedura si svolgerà in seduta pubblica alle ore 9.30, negli uffici della ripartizione Patrimonio – U.O. ERP in largo Don Franco Ricci, nei pressi della chiesa di San Marcello.

Foto repertorio

