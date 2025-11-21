VENERDì, 21 NOVEMBRE 2025
Bari, sfida tra quartieri per la migliore raccolta differenziata: il tour del ‘Municirco’ prosegue

Nel weekend con gli appuntamenti del 22 e 23 novembre pensati per bambini e famiglie

Pubblicato da: redazione | Ven, 21 Novembre 2025 - 14:51
Raccolta differenziata
  • 2 min

Nell’ambito della più ampia campagna di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata, il prossimo weekend torna “Municirco – Uno spettacolo di raccolta”, la nuova campagna di sensibilizzazione promossa da CONAI con AMIU Puglia e Comune di Bari per coinvolgere cittadini, famiglie e bambini in una sfida virtuosa tra i quartieri della città.

Sabato 22 novembre l’appuntamento è alle ore 11 in Piazzetta dei Papi (Municipio II), mentre domenica 23, sempre alle 11, in piazza Capitaneo, a Palese (Municipio V). In caso di pioggia, l’appuntamento di domani sarà spostato nell’istituto comprensivo Massari Galilei (via Petrera 80).

Ogni tappa del Municirco porta nei luoghi pubblici della città uno spettacolo di circo-teatro ambientale a cura di Mr Big Circus, nei panni di un eccentrico “addetto al riciclo”. Tra gag, acrobazie e momenti di coinvolgimento, lo show rappresenta un’occasione per riflettere con leggerezza sulle buone pratiche e sugli errori più comuni effettuati dai cittadini nella raccolta differenziata.

Parallelamente agli spettacoli, si svolge una sfida virtuosa tra i cinque Municipi, basata sulla quantità e qualità di rifiuti differenziati conferiti dai cittadini e raccolti da AMIU Puglia nei diversi territori nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 gennaio. Un “medagliere” aggiornato periodicamente racconta i progressi di ciascun territorio, fino alla proclamazione del Municipio più virtuoso.

Per partecipare al contest non è necessaria alcuna iscrizione: tutti i cittadini che conferiscono gli imballaggi e i rifiuti negli appositi contenitori contribuiscono al risultato del proprio Municipio. Pertanto sarà monitorata la raccolta delle frazioni plastica e metalli, carta e cartone, vetro e organico.

Al termine del periodo di monitoraggio sarà assegnato il premio al Municipio che avrà raggiunto il più alto tasso di raccolta differenziata e con la migliore qualità: in palio l’allestimento di un’area giochi in uno spazio pubblico scelto con il Municipio vincitore.

Il tour di Municirco si concluderà domenica 7 dicembre, alle ore 11, nella corte Don Bosco al quartiere San Paolo (Municipio III).

Per tutte le informazioni sul regolamento del Municirco è possibile consultare il sito www.amiupuglia.it.

