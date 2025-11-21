Bari – Frosinone: la storia. Caserta: “Voglio una squadra propositiva”

Esaurita la pausa per le nazionali, torna il campionato di Serie B. Il Bari, reduce dal pareggio esterno sul campo dello Spezia, torna di scena al ‘San Nicola’ per affrontare il Frosinone. I ciociari, guidati da mister Alvini, vengono dal pareggio interno contro il Modena e occupano il quarto posto in classifica. Bari-Frosinone, gara valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie B, si giocherà domani, sabato 22 novembre, con fischio d’inizio alle ore 19.30.

L’AVVERSARIO – Il Frosinone Calcio, meglio noto come Frosinone, è una società calcistica italiana fondata il 5 marzo 1906. Dopo una lunga militanza nei campionati di Serie C, nel III millennio ha preso parte a dodici campionati di Serie B ed ha conseguito due promozioni in massima serie nel 2015 e nel 2018, divenendo la terza squadra più blasonata della regione Lazio dopo Lazio e Roma. In fatto di palmarès il Frosinone ha conquistato, a livello nazionale, due campionati di Serie C2 (1986-1987 e 2003-2004) e due di Serie D (1965-1966 e 1970-1971). Tra i club che hanno militato in Serie A, i giallazzurri occupano il 77º posto nella classifica perpetua dal 1929 e hanno la 83ª miglior tradizione sportiva.

PRECEDENTI – I precedenti tra Bari e Frosinone sono 22 e la bilancia pende verso la squadra biancorossa con 11 vittorie, 6 pareggi e 5 successi ciociari. A Bari si sono disputate 11 gare e il bilancio è nettamente in favore dei galletti che si sono imposti in 9 circostanze, 2 sono stati i pareggi contro nessuna affermazione dei laziali.

Bari e Frosinone si sono affrontate l’ultima volta al ‘San Nicola’ nello scorso torneo cadetto e la gara si concluse con il successo degli uomini di Longo per 2-1 grazie alle reti di Favilli e Bonfanti.

GLI EX – Diversi i calciatori che hanno vestito entrambe le maglie, citiamo: Matteo Ciofani, Salvatore D’Elia, Vincenzo Santoruvo, Emanuele Terranova, Modibo Diakité, Giuseppe Anaclerio, Damiano Zanon, Luciano Gaudino, Nicola Citro, Gianluca Sansone, Gianluca Galasso, Riccardo Fiamozzi, Simone Cavalli , Ignacio Castillo, Francesco Bolzoni, Massimo Ganci, Ivan Rajčić, Angelo Venturelli, Davide Carrus, Franco Vanzini, Migjen Basha, Karlo Lulić, Walid Cheddira, Gianluca Frabotta e Stefan Ristovski .

Tra i tecnici che hanno allenato entrambe le squadre menzioniamo: Fabio Grosso, Roberto Stellone, Mario Santececca, Moreno Longo e Guido Carboni.

LE PAROLE – Nella conferenza stampa pre-match, in casa Bari, ha parlato il tecnico Fabio Caserta: “Sono stati giorni intensi d’allenamento, voglio vedere il processo di maturazione della squadra. Ci attende un avversario che sta facendo bene, a cui bisogna lasciare pochi spazi”. Sul fronte formazione, il tecnico valuta Vicari e la difesa a tre o a quattro, mentre Dorval è influenzato e Darboe e Pereiro non ci saranno. “I cambi spesso sono decisivi”, sottolinea Caserta. “La squadra deve crescere in entrambe le fasi – aggiunge – e migliorare nella lettura delle gare. La classifica è corta: dovremo alzare la qualità del gioco e delle prestazioni”.

I CONVOCATI: Per la sfida ai ciociari il tecnico biancorosso ritrova capitan Vicari, ma non potrà contare su Darboe, Dorval e Pereiro. Sono 23 i convocati a disposizione del tecnico biancorosso:

PORTIERI: 1.PISSARDO, 12.MARFELLA, 31.CEROFOLINI

DIFENSORI: 3.BURGIO, 13.MERONI, 15.KASSAMA, 23.VICARI, 24.DICKMANN, 25.PUCINO, 30.MANE, 43.NIKOLAOU

CENTROCAMPISTI: 4.CASTROVILLI, 8.PAGANO, 10.BELLOMO, 18.MAGGIORE, 27.BRAUNODER, 29.VERRETH

ATTACCANTI: 9.GYTKJAER, 11.MONCINI, 16.ANTONUCCI,17.RAO, 21.PARTIPILO, 99.CERRI

PROBABILI FORMAZIONI:

BARI (3-4-1-2): Cerofolini, Pucino, Vicari, Meroni, Dickmann, Braunoder, Verreth, Burgio, Antonucci, Gytkjaer, Moncini. All.: Caserta.﻿

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono A. Calvani, Monterisi, Bracaglia; Koutsoupias, Calò; Ghedjemis, Kone, Corrado; Raimondo. Allenatore: Alvini

Arbitrerà la gara il signor Mario Perri della sezione di Roma 1. Gli assistenti saranno Luca Mondin della sezione di Treviso) e Thomas Miniutti della sezione di Maniago. Quarto ufficiale sarà Claudio Giuseppe Allegretta della sezione di Molfetta, mentre al VAR ci sarà Valerio Marini (Roma1), coadiuvato dall’ AVAR Rodolfo Di Vuolo (Castellammare di Stabia).