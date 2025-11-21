Bari, sotto la lente il primo anno di D’Amore all’Amtab

Questa mattina il sindaco di Bari ha incontrato nella sede aziendale l’amministratore unico di Amtab, Luca D’Amore, per tracciare un bilancio del primo anno di gestione affidatogli dal Comune, dopo l’esperienza precedente come amministratore giudiziario.

Durante la riunione sono stati esaminati i principali indicatori del servizio, con particolare attenzione ai chilometri percorsi dalla flotta, risultati in linea con gli standard previsti dal contratto.

Ampio spazio è stato dedicato anche ai programmi di trasformazione dell’azienda nei prossimi mesi: Amtab sta infatti predisponendo gli step necessari per avviare la transizione verso l’alimentazione elettrica, un cambiamento che avrà impatto sulla mobilità cittadina, sulla qualità del servizio e sulla riduzione dell’inquinamento urbano.

Tra i temi affrontati anche la mobilità durante il periodo natalizio. Comune e Amtab stanno valutando la sperimentazione di nuovi parcheggi dedicati alle festività, con l’obiettivo di agevolare gli spostamenti e ridurre la congestione. Se i risultati saranno positivi, queste soluzioni potranno essere mantenute anche oltre il periodo festivo.