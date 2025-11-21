Sanità Puglia, niente nuove nomine: le ASL restano commissariate fino al dopo-elezioni

La Giunta regionale ha deciso di non procedere alla designazione dei nuovi direttori generali per il prossimo triennio, alla luce della fase politica straordinaria legata al passaggio tra la legislatura uscente e quella in arrivo. La scelta è stata adottata su proposta dell’assessore alla Sanità, in conformità a quanto indicato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 87 del 2019.

La Regione ha quindi chiesto agli uffici competenti di predisporre una delibera che, nel rispetto delle norme nazionali e regionali, garantisca la continuità amministrativa e la continuità assistenziale nelle cinque aziende sanitarie interessate: Policlinico di Foggia, ASL Taranto, ASL BAT, IRCCS di Bari e IRCCS di Castellana Grotte.

La gestione commissariale resterà dunque in vigore per il tempo strettamente necessario, e comunque non oltre 30 giorni dall’insediamento del prossimo Presidente della Regione Puglia, così da assicurare stabilità operativa e servizi senza interruzioni in una fase istituzionale delicata.

Foto repertorio