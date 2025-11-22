Frosinone corsaro al “San Nicola”: Bari battuto 3-2

Tra Bari e Frosinone accade tutto, o quasi, nel primo tempo: ben cinque reti, alcune belle giocate, ma soprattutto molti errori difensivi. La formazione ciociaria ha mostrato maggiore qualità e organizzazione, contro un Bari sicuramente meno apatico rispetto alle ultime uscite, ma che ha evidenziato i soliti enormi buchi difensivi e la difficoltà di sviluppare un gioco corale. Vince meritatamente la squadra di Alvini, che sfata il tabù “San Nicola”.

SCELTE INIZIALI: Per la sfida al Frosinone, il tecnico del Bari Fabio Caserta, deve rinunciare a Darboe, Dorval e Pereiro, ma recupera Vicari. L’allenatore calabrese schiera i suoi col modulo 3-5-2: Vicari parte subito titolare, mentre Antonucci sostituisce Dorval sulla corsia sinistra. In avanti confermata la coppia Moncini – Gytkjaer.

Nel Frosinone, il tecnico Alvini non ha a disposizione Barcella, Gori, Selvini, Biraschi per infortunio, mentre Lolic, Dixon, Hegelund, Ndow, Masciangelo e Raychev non sono stati convocati. L’allenatore toscano schiera i suoi col modulo 4-3-3: c’è l’ex Koutsoupias.

PRIMO TEMPO: La prima chance del match è per il Bari al 5’ con Moncini, che colpisce male di testa su invito di Castrovilli. I biancorossi trovano il gol al minuto 8 con Pagano, che approfitta di una spizzata di Gytkajer e batte Palmisani, ma la rete viene annullata per fuorigioco dell’ex centrocampista della Roma. Passano pochi minuti e il Frosinone sblocca il risultato al 12’ con Raimondo, che brucia la difesa barese e supera Cerofolini con un potente colpo di testa. La squadra di Caserta reagisce e pareggia al 22’ grazie a Verreth, che batte Palmisani direttamente su calcio di punizione. Il Frosinone torna avanti al 27’ con Bracaglia, che svetta più in alto di Vicari e firma il nuovo vantaggio. I laziali si rendono nuovamente pericolosi al 34’ con Ghedjemis, che prova una conclusione a giro che termina fuori. Replica il Bari al 35’ con Antonucci, che tenta la soluzione dalla distanza, ma Palmisani è reattivo. Al 38’ il Frosinone colpisce il palo con Koutsoupias, che gira al volo su cross dal fondo. La rete ciociara arriva comunque al 42’: Ghedjemis fulmina Cerofolini dopo una serie di errori da matita blu della difesa biancorossa. La formazione di Caserta riapre il match in pieno recupero con un’azione prepotente di Castrovilli. Termina così un pirotecnico primo tempo: Bari 2 – Frosinone 3.

SECONDO TEMPO: La ripresa si apre con un cambio nei galletti: fuori Gytkjaer, dentro Partipilo. Il primo tentativo del secondo tempo è del Frosinone al 57’, con Kvernadze che impegna Cerofolini. Al 62’, Raimondo si beve Vicari e costringe l’estremo difensore biancorosso alla parata. Doppio cambio per Caserta al 63’: dentro Rao e Maggiore, fuori Antonucci e Pagano. Castrovilli tenta il bis al 70’, ma il suo tiro da fuori area termina alto. Ghedjemis prova a imitare l’avversario con un rasoterra che fa la barba al palo della porta barese. Altri due cambi per i padroni di casa al minuto 80: dentro Cerri e Braunöder, fuori Vicari e Castrovilli. Grande chance per i biancorossi all’85’ con Maggiore, che spedisce di poco a lato da posizione defilata. La formazione di Caserta prova a raggiungere il pareggio, ma senza successo. Non accade più nulla fino al triplice fischio del signor Perri: Bari-Frosinone, edizione 2025/26, entra nella storia. Allo stadio “San Nicola” termina 2-3.

PAGELLE: Difesa “horror”. Finalmente “Castro”

Cerofolini 6, Meroni 5, Vicari 5 (80′ Braunoder sv), Nikolaou 5, Dickmann 5, Pagano 5,5 (63′ Maggiore 5), Verreth 6,5, Castrovilli 6,5 (80′ Cerri sv), Antonucci 5,5 (63′ Rao 5,5), Moncini 5, Gytkjaer 5,5 (46′ Partipilo 5,5)

Caserta 5

TABELLINO

Risultato finale: 2 – 3

Marcatori: 11′ Raimondo 22′ Verreth 27′ Bracaglia 42′ Ghedjemis 45+3′ Castrovilli

Ammoniti: Vicari, Dickmann, Oyono, Bracaglia

Espulsi: nessuno

Tiri in porta: 4 – 8

Corner: 4 – 9

Possesso palla: 52% 48%

Spettatori: 10.816 (5.134 abbonati; 206 tifosi ospiti)

FORMAZIONI INIZIALI

BARI: Cerofolini, Meroni, Vicari (c), Nikolaou, Dickmann, Pagano, Verreth, Castrovilli, Antonucci, Moncini, Gytkjaer

Panchina: Pissardo, Burgio, Bellomo, Kassama, Rao, Maggiore, Partipilo, Pucino, Braunoder, Mane, Cerri

FROSINONE: Palmisani, Calvani, Ghedjemis, Koutsoupias, Raimondo, Calò, Kvernadze, Oyono Ant., Monterisi (c), Bracaglia, Kone

Panchina: Sherri, Pisseri, Cittadini, Marchizza, Gelli Jac., Gelli Fra., Cichella, Grosso, Corrado, Oyono Jer., Zilli, Vergani

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Mario Perri della sezione di Roma 1. Assistenti: Luca Mondin della sezione di Treviso) e Thomas Miniutti della sezione di Maniago. Quarto ufficiale: Claudio Giuseppe Allegretta della sezione di Molfetta. VAR: Valerio Marini (Roma1), coadiuvato dall’ AVAR Rodolfo Di Vuolo (Castellammare di Stabia).

Foto Ssc Bari