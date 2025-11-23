Puglia, urne aperte per le Regionali: oltre 3,5 milioni al voto per scegliere il futuro governatore

Sono 3.527.187 gli elettori pugliesi chiamati alle urne oggi e domani per eleggere il nuovo presidente della Regione e i 50 consiglieri regionali. Nelle 4.032 sezioni distribuite nelle sei circoscrizioni elettorali le urne sono aperte oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Lo spoglio inizierà subito dopo.

Quattro i candidati in campo: Antonio Decaro per il centrosinistra, sostenuto da sei liste (PD, M5S, AVS, Per la Puglia, Decaro Presidente e Popolari con Decaro); Luigi Lobuono, per il centrodestra, sostenuto da 5 cinque liste (Fi, FdI, Lega con Udc e NPSI, Noi Moderati Civici per Lobuono e La Puglia con noi); Sabino Mangano, civico sostenuto dalla lista Alleanza civica per la Puglia e Ada Donno, anche lei civica, sostenuta dalla lista Puglia Pacifista Popolare.

Tanti gli appelli, da parte dei quattro candidati, a presentarsi alle urne e a “sconfiggere” l’astensionismo. Nelle ultime consultazioni del settembre del 2020, malgrado i timori post covid e in controtendenza con le precedenti consultazioni, la partecipazione fu in crescita e a votare andò il 56,43% degli elettori (contro i 51% delle regionali del 2015). Questa volta le previsioni prospettano un’affluenza decisamente al di sotto del 50%.

Alla coalizione vincente sarà attribuito un premio di maggioranza che la può portare al massimo ad ottenere 29 dei 50 seggi. Anche con percentuali bassissime, la minoranza non potrà avere meno di 21 consiglieri. Per concorrere alla distribuzione dei seggi, le singole liste dovranno superare la soglia del 4% se sono in coalizione, e dell’8% se si presentano da sole.