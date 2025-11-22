Lavori Aqp per migliorare il servizio. Possibili disagi a Capurso

Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi funzionali all’esecuzione dei lavori previsti nel Progetto “Interventi mirati per conseguire la distrettualizzazione, il controllo delle pressioni ed il monitoraggio delle grandezze idrauliche nelle reti idriche del territorio servito dall’Acquedotto Pugliese” – Risanamento Reti 4. Gli interventi riguardano la manutenzione straordinaria di condotte di alimentazione primaria alla rete idrica al servizio dell’abitato di Capurso.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 25 novembre 2025 alle utenze ricomprese nel perimetro individuato dalle vie: Via Berlinguer, Via La Pira, Via Einaudi, Via Magliano, Via Valenzano, II Traversa Ognissanti, Via Santa Barbara, Via Bari, Via Casamassima.

La sospensione avrà la durata di 7 ore, a partire dalle ore 09:00 con ripristino alle ore 16:00. Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo. Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.