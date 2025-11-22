SABATO, 22 NOVEMBRE 2025
Cabtutela.it
85,287 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
85,287 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Lavori Aqp per migliorare il servizio. Possibili disagi a Capurso

Il 25 novembre

Pubblicato da: redazione | Ven, 21 Novembre 2025 - 11:52
rubinetti
  • 26 sec

Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi funzionali all’esecuzione dei lavori previsti nel Progetto “Interventi mirati per conseguire la distrettualizzazione, il controllo delle pressioni ed il monitoraggio delle grandezze idrauliche nelle reti idriche del territorio servito dall’Acquedotto Pugliese” – Risanamento Reti 4. Gli interventi riguardano la manutenzione straordinaria di condotte di alimentazione primaria alla rete idrica al servizio dell’abitato di Capurso.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 25 novembre 2025 alle utenze ricomprese nel perimetro individuato dalle vie: Via Berlinguer, Via La Pira, Via Einaudi, Via Magliano, Via Valenzano, II Traversa Ognissanti, Via Santa Barbara, Via Bari, Via Casamassima.

La sospensione avrà la durata di 7 ore, a partire dalle ore 09:00 con ripristino alle ore 16:00. Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo. Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità

Lavori Aqp per migliorare il servizio....

Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi funzionali all’esecuzione dei lavori previsti nel...
- 22 Novembre 2025
Salute e Medicina

Bari, polo socio sanitario di prossimità:...

Continuano anche a novembre gli incontri di sensibilizzazione e screening gratuiti...
- 22 Novembre 2025
Cronaca

Bimba azzannata da un cane: trasferita...

E' stata trasferita al Policlinico di Bari la bimba di 9...
- 22 Novembre 2025
Dalla città

Bari, la polizia in difesa delle...

Le azioni realizzate dalla Polizia di Stato in tale ambito rappresentano...
- 22 Novembre 2025