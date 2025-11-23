DOMENICA, 23 NOVEMBRE 2025
I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

La rubrica settimanale con i fatti più importanti della settimana appena trascorsa

Pubblicato da: redazione | Sab, 22 Novembre 2025 - 13:22
copertina giusta
  • 18 sec

Tragico incidente nel Barese, con un morto e cinque feriti. La tragedia in Salento dove sono stati trovati morti mamma e figlio di 8 anni. Primi esami del semestre filtro a Medicina. Ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.

 

Domenica 16 novembre. Il doppio volto della stazione di Bari

Bari e il doppio volto della stazione: “Ok i cantieri, ma c’è anche tanta incuria e degrado”

Lunedì 17 novembre. Tragico incidente nel Barese, un morto e 5 feriti gravi

Schianto mortale sulla SS 172 tra Putignano e Alberobello, un morto e cinque feriti gravi

Martedì 18 novembre. Tentarono di uccidere rivale clan, 5 arresti

Tentato omicidio a Bari, cinque arresti nel clan Strisciuglio

Mercoledì 19 novembre.  Tragedia a Calimera, bimbo trovato morto in casa. La madre trovata morta in mare

Bimbo di 8 anni trovato morto in casa in Salento, il cadavere della madre rinvenuto in mare

Giovedì 20 novembre. I primi esami per il semestre filtro a Medicina

Medicina, anche a Bari è il giorno del semestre filtro: “Sette su dieci resteranno fuori”

Venerdì 21 novembre. La protesta dei commercianti sulla crisi del settore

Bari, allarme crisi per il commercio locale: “Serrande abbassate? Non per nostra scelta”

Sabato 22 novembre. Picchia la ex e cerca di investire la madre di lei: arrestato

Bari, donne prese a calci e pugni da chi diceva di amarle: arrestati i loro compagni

