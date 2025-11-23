I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

Tragico incidente nel Barese, con un morto e cinque feriti. La tragedia in Salento dove sono stati trovati morti mamma e figlio di 8 anni. Primi esami del semestre filtro a Medicina. Ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.
Domenica 16 novembre. Il doppio volto della stazione di Bari
Lunedì 17 novembre. Tragico incidente nel Barese, un morto e 5 feriti gravi
Martedì 18 novembre. Tentarono di uccidere rivale clan, 5 arresti
Mercoledì 19 novembre. Tragedia a Calimera, bimbo trovato morto in casa. La madre trovata morta in mare
Giovedì 20 novembre. I primi esami per il semestre filtro a Medicina
Venerdì 21 novembre. La protesta dei commercianti sulla crisi del settore
Sabato 22 novembre. Picchia la ex e cerca di investire la madre di lei: arrestato
