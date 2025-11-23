Cucina, alleato del cuore e della pelle: in tavola l’avocado

Ricco di vitamine e alleato del cuore e della pelle, oggi in tavola portiamo l’avocado. Frutto dalla consistenza burrosa e dal gusto gentile, l’avocado è ormai diventato un ospite fisso nelle nostre cucine. Arrivato da lontano ma capace di farsi amare anche qui, tra l’Adriatico e gli ulivi, ha conquistato i piatti pugliesi grazie alla sua versatilità e alla capacità di trasformare ogni preparazione in qualcosa di cremoso, nutriente e sorprendentemente equilibrato.

Quello che lo rende davvero speciale non è solo la morbidezza della polpa: l’avocado è un concentrato di proprietà benefiche. Ma andiamo per gradi. In primis l’avocado è ricco di grassi monoinsaturi, quelli buoni, che aiutano a ridurre il colesterolo cattivo (LDL) e a sostenere quello buono (HDL), proteggendo il cuore e la circolazione. Un piccolo gesto quotidiano che vale più di molte promesse. Ma non solo. L’avocado è ricco di vitamine, tra queste quelle del gruppo E, C, K, B. Inoltre, ci sono i minerali come il potassio, più abbondante che nella banana. Ma non è finita qui. L’avocado è ricco di antiossidanti, glutatione e luteina in primis, che proteggono pelle, occhi e cellule dai danni del tempo. Ecco due ricette semplici e gustose per portarlo in tavola.

Avocado ripieno con uovo e spezie

Taglia l’avocado a metà e rimuovi il nocciolo. Allarga leggermente la cavità con un cucchiaino, poi sistema le due metà su una teglia, stabilizzandole con carta forno arrotolata. Rompi un uovo in ciascuna metà. Condisci con sale, pepe e paprika affumicata. Inforna a 180°C per 12–15 minuti, finché l’albume non si rapprende. Finisci con erba cipollina, semi di sesamo e un filo d’olio.

Pasta cremosa avocado, limone e basilico

Cuoci la pasta in acqua salata. Frulla la polpa di un avocado con succo di limone, un filo d’olio, sale, pepe e basilico. Aggiungi due cucchiai di acqua di cottura per ottenere una crema liscia. Scola la pasta al dente e condiscila subito. Aggiungi pomodorini saltati o confit e mandorle tostate e infine mescola velocemente e servi con un tocco di peperoncino.