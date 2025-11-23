DOMENICA, 23 NOVEMBRE 2025
Cabtutela.it
85,305 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
85,305 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Cucina, alleato del cuore e della pelle: in tavola l’avocado

Proprietà e ricette per la rubrica "Cucina"

Pubblicato da: Francesca Emilio | Mer, 19 Novembre 2025 - 16:46
avocado
  • 2 min

Ricco di vitamine e alleato del cuore e della pelle, oggi in tavola portiamo l’avocado. Frutto dalla consistenza burrosa e dal gusto gentile, l’avocado è ormai diventato un ospite fisso nelle nostre cucine. Arrivato da lontano ma capace di farsi amare anche qui, tra l’Adriatico e gli ulivi, ha conquistato i piatti pugliesi grazie alla sua versatilità e alla capacità di trasformare ogni preparazione in qualcosa di cremoso, nutriente e sorprendentemente equilibrato.

Quello che lo rende davvero speciale non è solo la morbidezza della polpa: l’avocado è un concentrato di proprietà benefiche. Ma andiamo per gradi. In primis l’avocado è ricco di grassi monoinsaturi, quelli buoni, che aiutano a ridurre il colesterolo cattivo (LDL) e a sostenere quello buono (HDL), proteggendo il cuore e la circolazione. Un piccolo gesto quotidiano che vale più di molte promesse. Ma non solo. L’avocado è ricco di vitamine, tra queste quelle del gruppo E, C, K, B. Inoltre, ci sono i minerali come il potassio, più abbondante che nella banana. Ma non è finita qui. L’avocado è ricco di antiossidanti, glutatione e luteina in primis, che proteggono pelle, occhi e cellule dai danni del tempo. Ecco due ricette semplici e gustose per portarlo in tavola.

Avocado ripieno con uovo e spezie

Taglia l’avocado a metà e rimuovi il nocciolo. Allarga leggermente la cavità con un cucchiaino, poi sistema le due metà su una teglia, stabilizzandole con carta forno arrotolata. Rompi un uovo in ciascuna metà. Condisci con sale, pepe e paprika affumicata. Inforna a 180°C per 12–15 minuti, finché l’albume non si rapprende. Finisci con erba cipollina, semi di sesamo e un filo d’olio.

Pasta cremosa avocado, limone e basilico

Cuoci la pasta in acqua salata. Frulla la polpa di un avocado con succo di limone, un filo d’olio, sale, pepe e basilico. Aggiungi due cucchiai di acqua di cottura per ottenere una crema liscia. Scola la pasta al dente e condiscila subito. Aggiungi pomodorini saltati o confit e mandorle tostate e infine mescola velocemente e servi con un tocco di peperoncino.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Tecnologia

2Wai promette di farci parlare con...

Immagina di poterti sedere con la nonna scomparsa, di riascoltare la...
- 23 Novembre 2025
Cronaca

Uccide il padre, figlio si costituisce...

Quando ieri sera poco prima delle 20 ha ucciso suo padre...
- 23 Novembre 2025
Salute e Medicina

Raddoppia l’uso di psicofarmaci tra i...

I dati del Rapporto OsMed 2024 restituiscono un quadro preoccupante: il consumo di...
- 23 Novembre 2025
Eventi

Le Vie del Natale a Trani:...

Quando il Natale si avvicina e le città si vestono di...
- 23 Novembre 2025