Elezioni regionali, alle 19 in Puglia affluenza al 23,67%. Ancora in calo

Era 27,64% nella precedente tornata elettorale del 2020

Pubblicato da: redazione | Dom, 23 Novembre 2025 - 20:11
Continua ad essere in calo l’affluenza in Puglia dove si vota per elezioni regionali: in base ai dati disponibili su Eligendo, di 3802 sezioni su 4032, alle ore 19 ha votato il 23,67% degli aventi diritto rispetto al 27,64% della precedente tornata elettorale del 2020.

