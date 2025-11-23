Elezioni regionali, alle 19 in Puglia affluenza al 23,67%. Ancora in calo
Era 27,64% nella precedente tornata elettorale del 2020
Elezioni regionali, alle 19 in Puglia...
Continua ad essere in calo l'affluenza in Puglia dove si vota...
Casa, disponibilità di spesa sotto i...
Secondo l’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, l’analisi della disponibilità di spesa nelle...
Bari e le elezioni: domani garantiti...
La ripartizione Servizi Demografici informa che domani, lunedì 24 novembre 2025,...
Bari, nei seggi fa freddo: termosifoni...
Il sindaco ha firmato un’ordinanza che dispone il prolungamento di due...