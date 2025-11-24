LUNEDì, 24 NOVEMBRE 2025
Cabtutela.it
85,329 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
85,329 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Emiliano ai seggi: “Mi dispiace che questa affluenza non sia altissima”

Il presidente della Regione Puglia uscente ha votato questa mattina

Pubblicato da: redazione | Lun, 24 Novembre 2025 - 13:19
emiliano elezioni
  • 39 sec

“Buon voto a tutti. C’è ancora qualche ora per votare e per tenere un po’ su questa affluenza che non è altissima, e un po’ mi dispiace. Mi auguro che questa campagna elettorale si concluda serenamente così come è cominciata”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano uscendo dal seggio allestito nell’istituto Vivante in piazza Diaz a Bari, dove ha votato poco fa. I seggi saranno aperti fino alle 15 per la scelta del futuro governatore della Regione Puglia.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Primo Piano

Puglia, Decaro è il nuovo Governatore....

Antonio Decaro è il nuovo governatore della Regione Puglia con un...
- 24 Novembre 2025
Dalla città

Bari, corteo transfemminista per il 25...

Un corteo transfemminista attraverserà domani le strade di Bari in occasione...
- 24 Novembre 2025
Dalla città

Bari avrà quattro nuove aree pedonali...

Su proposta dell’assessore alla Cura del territorio, Domenico Scaramuzzi, la giunta...
- 24 Novembre 2025
Politica

Regionali, crolla l’affluenza in Puglia: alle...

Affluenza in picchiata in Puglia per le elezioni regionali dove vince...
- 24 Novembre 2025