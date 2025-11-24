Emiliano ai seggi: “Mi dispiace che questa affluenza non sia altissima”

“Buon voto a tutti. C’è ancora qualche ora per votare e per tenere un po’ su questa affluenza che non è altissima, e un po’ mi dispiace. Mi auguro che questa campagna elettorale si concluda serenamente così come è cominciata”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano uscendo dal seggio allestito nell’istituto Vivante in piazza Diaz a Bari, dove ha votato poco fa. I seggi saranno aperti fino alle 15 per la scelta del futuro governatore della Regione Puglia.