Bari, scippo in piazza Umberto: ragazzine vittime di un borseggiatore

Questa mattina

Pubblicato da: redazione | Lun, 24 Novembre 2025 - 12:04
carabinieri
  • 33 sec

Un gruppo di ragazzine è stato aggredito questa mattina vicino piazza Umberto. Stavano camminando quando un uomo avrebbe strappato loro una borsa, cercando poi di fuggire. Le urla delle ragazzine hanno richiamato i carabinieri, già sul posto, che sono riusciti a bloccarlo. La zona è da tempo presidiata dalle forze dell’ordine, proprio per contrastare soprattutto risse, spaccio e episodi di microcriminalità. Ne dà notizia la Gazzetta del Mezzogiorno.

