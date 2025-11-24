Un gruppo di ragazzine è stato aggredito questa mattina vicino piazza Umberto. Stavano camminando quando un uomo avrebbe strappato loro una borsa, cercando poi di fuggire. Le urla delle ragazzine hanno richiamato i carabinieri, già sul posto, che sono riusciti a bloccarlo. La zona è da tempo presidiata dalle forze dell’ordine, proprio per contrastare soprattutto risse, spaccio e episodi di microcriminalità. Ne dà notizia la Gazzetta del Mezzogiorno.
Bari, scippo in piazza Umberto: ragazzine vittime di un borseggiatore
Questa mattina
Bari, scippo in piazza Umberto: ragazzine...
Un gruppo di ragazzine è stato aggredito questa mattina vicino piazza...
Bari, recruiting day per la sicurezza...
SECURPOL S.p.A. in sinergia con Aeroporti di Puglia, seleziona candidati da...
Accoltellamento a Trani nella notte: ferito...
Un uomo di circa 30 anni, di nazionalità, italiana è stato...
Bari: c’è un allenatore…nel pallone e...
Parafrasando il titolo del celebre film di Lino Banfi, si può...