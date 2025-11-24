Accoltellamento a Trani nella notte: ferito 30enne

Un uomo di circa 30 anni, di nazionalità, italiana è stato ferito da una coltellata a un braccio la scorsa notte a Trani. La vittima è stata soccorsa dai medici del Pronto soccorso dell’ospedale di Corato (Bari) e le sue condizioni non sarebbero gravi. Sull’accaduto indagano gli agenti della polizia di Stato che stanno ricostruendo i dettagli del ferimento. Al momento, secondo quanto si apprende, l’episodio non sarebbe riconducibile a liti per il controllo dello spaccio di droga e non si esclude che l’accoltellamento potrebbe essere avvenuto durante una accesa discussione per motivi personali. Utile sarà l’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona in cui si è verificata l’aggressione.