Corteo studentesco e manifestazioni sindacali a Bari: le limitazioni al traffico

Domani

Pubblicato da: redazione | Lun, 24 Novembre 2025 - 14:43
Corso Vittorio Emanuele
  • 6 sec

Per consentire il regolare svolgimento domani, martedì 25 novembre, della manifestazione sindacale dei lavoratori dipendenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e del corteo studentesco promosso dai comitati Udu-Link e Zona Franka, con partenza da piazza Umberto e arrivo in piazza del Ferrarese, la Polizia locale ha disposto le seguenti limitazioni alla circolazione:

Il giorno 25 novembre:

– dalle ore 6.00 e fino al termine delle esigenze di ordine pubblico, è istituito il divieto di fermata su piazza della Libertà, lato Palazzo dell’Economia, limitatamente alle due file di stalli di sosta compresi tra il parcometro e la carreggiata di corso Vittorio Emanuele II.

– dalle ore 18.00, relativamente al passaggio del corteo, è istituito il divieto di circolazione sul seguente percorso: piazza Umberto I, via Nicolai, via Cairoli, via A. Gimma, corso Cavour, piazzale IV Novembre, piazza del Ferrarese.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
