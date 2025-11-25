Musica e magia: anche il Municipio III si prepara al Natale

Prenderanno il via lunedì 8 dicembre, in occasione della festività dell’Immacolata, gli appuntamenti del programma natalizio promosso e organizzato dal Municipio III, intitolato “Musica e Magia – Natale 2025”, a cura dell’associazione “Musica e Arte” APS. Concerti gospel, spettacoli teatrali, giocoleria e magie per i più piccoli: tutte le attività, finanziate grazie ai fondi municipali destinati alla cultura, sono gratuite e senza obbligo di prenotazione.

Si comincia lunedì 8 dicembre alle ore 19.30 nella Parrocchia San Cataldo, con un emozionante e coinvolgente concerto gospel intitolato “The Soul of Christmas”, a cura della formazione “Gospel Singers – Musica e Arte Project”. Uno spettacolo musicale ricco delle più belle e suggestive melodie natalizie del repertorio gospel, spiritual e soul. Si continua sabato 13 dicembre alle ore 17:30, all’interno dell’area dedicata ai mercatini natalizi organizzati dal Lions Club Murat di Bari, in piazza Europa, nel quartiere Paolo, con la consegna delle letterine da parte dei più piccoli agli elfi di Babbo Natale: a seguire previste le foto con le mascotte amate dai bambini e, alle 19, appuntamento con il concerto gospel “The Soul of Christmas” a cura della formazione “Gospel Singers – Musica e Arte Project”.

Il programma, ricco di eventi, prosegue per il mese di dicembre (come da calendario indicato di seguito e nella locandina) e sarà arricchito con ulteriori appuntamenti in fase di definizione.

“Il Natale è il momento più magico dell’anno, in cui il senso di comunità e dello stare insieme acquista un valore speciale e unico, attraverso il quale sorrisi, spensieratezza e allegria investono strade, piazze e case – commentano la presidente del Municipio III Luisa Verdoscia e la presidente della Commissione Cultura Chiara Riccardi – . Gli eventi natalizi, che oggi presentiamo con grande gioia, non finiscono qui e stiamo lavorando per donare ai bambini e alle bambine ulteriori momenti di condivisione. Per celebrare San Nicola, per esempio, sabato 6 dicembre dalle ore 16 accoglieremo nella sede del Municipio il nostro San Nicola, che rappresenterà anche Santa Claus, e per l’occasione distribuirà cioccolatini, in un momento di festa intorno all’albero di Natale. Abbiamo organizzato anche l’allestimento di una scenografia natalizia e una dimostrazione di pet therapy con i canarini: tutte attività gratuite e senza nessun costo per il Municipio, grazie all’impegno volontario dei partecipanti”.

Di seguito, il programma completo della rassegna “Musica e Magia – Natale 2025”:

· lunedì 8 dicembre Parrocchia San Cataldo (Bari)

ore 19:30 concerto gospel “The Soul of Christmas” a cura della formazione “Gospel Singers – Musica e Arte Project”

· sabato 13 dicembre Piazza Europa (San Paolo)

ore 19 concerto gospel “The Soul of Christmas” (aprirà il concerto il coro dell’istituto comprensivo Grimaldi Lombardi di Bari)

dalle ore 17.30 animazione per bambini con mascotte ed elfi di Babbo Natale

· domenica 14 dicembre Piazza Europa

ore 10 spettacolo di magia e giocoleria “Cinciole Cinciaulutu Cinciulia” a cura di Robertino Magic Show

ore 11:30 spettacolo teatrale “Storie a Pedali – Edizione Natale” a cura della Compagnia “Teatro dei Leggeri”

dalle ore 10 e dalle ore 17.30 animazione per bambini con mascotte, elfi di Babbo Natale e truccabimbi

· lunedì 15 dicembre Parrocchia San Pio X – Stanic

ore 19:30 concerto gospel “The Soul of Christmas” a cura della formazione “Gospel Singers – Musica e Arte Project”

· martedì 16 dicembre Parrocchia San Girolamo

ore 19:30 concerto gospel “The Soul of Christmas” a cura della formazione “Gospel Singers – Musica e Arte Project”

· giovedì 18 dicembre Chiesa Sant’Enrico – Villaggio Trieste

ore 19:30 concerto solista a cura di Rebecca Fornelli “Piccolo incontro musicato – Edizione Natale”

· domenica 21 dicembre Auditorium Lombardi “SM Lombardi” San Paolo

ore 10 evento musicale “Christmas Songs – Un viaggio alla ricerca del Natale” a cura degli alunni dell’Associazione Musica e Arte APS

· martedì 23 dicembre Chiesa Della Divina Provvidenza (San Paolo)

ore 15.30 “CORO POP UP” diretto dalla Maestra Isabella Minafra – “Il pubblico si trasforma in un grande coro” .