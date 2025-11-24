LUNEDì, 24 NOVEMBRE 2025
Cabtutela.it
85,337 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
85,337 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Per “Cinema Addiction”, la proiezione di “El Sur” anche a Bari

Un’opera mai distribuita in Italia

Pubblicato da: redazione | Lun, 24 Novembre 2025 - 15:45
Omero Antonutti (Agustín Arenas) e Sonsoles Aranguren (Estrella a 8 anni)
  • 2 min
Un’opera mai distribuita in Italia, un film di rara intensità poetica firmato da uno dei più importanti registi viventi: “El Sur”, del regista spagnolo Víctor Erice. Per “Cinema Addiction” – il ciclo di proiezioni a cura di Apulia Film Commission – viene proposta la visione di questa pellicola, che chiude il trittico della rassegna “I grandi iniziati”. Il film sarà proiettato mercoledì 26 alle 20.30 Taranto (Spazioporto- Cineporto) e giovedì 27 alle 20.30 a Bari (Showville), Brindisi (Cinema Impero), Foggia (Sala Farina) e Lecce (Cineporto). L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.
Basato sul racconto omonimo di Adelaida García Morales, il film diretto da Víctor Erice racconta la storia di Augustín (Omero Antonutti), uno scienziato rabdomante che vive con sua moglie Julia (Lola Cardona) e sua figlia Estrella (Sonsoles Aranguren) a La Gaviota, nel nord della Spagna. Man mano che la ragazzina cresce, l’uomo cerca di trasmetterle il suo dono: l’abilità di divinare l’acqua attraverso un pendolo.
Lei, tuttavia, vede in suo padre una figura misteriosa e pensa che le stia nascondendo qualcosa riguardo il suo passato. Quando sua nonna va a trovarli, viene fuori che, durante la guerra civile, Augustín ha litigato duramente con suo padre giurando di non fare mai più ritorno al sud. Il mistero si infittisce quando Estrella lo vede entrare ripetutamente in un cinema per la visione di film interpretati da un’attrice di nome Irene Rios alla quale è legato il segreto del rabdomante.
Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cultura

Per “Cinema Addiction”, la proiezione di...

Un’opera mai distribuita in Italia, un film di rara intensità poetica...
- 24 Novembre 2025
Attualità

L’antica arte del pane e dell’olio...

Bitonto si prepara ad accogliere la quarta edizione di “Forni e Frantoi”,...
- 24 Novembre 2025
Cronaca

Cerignola, nuovo assalto a portavalori sulla...

Ennesimo assalto a un furgone portavalori in Puglia. Nel primo pomeriggio,...
- 24 Novembre 2025
Puglia

Puglia: la regione in Italia in...

La Puglia si conferma la regione in Italia in cui si...
- 24 Novembre 2025