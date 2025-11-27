Bari, in scena “Sherlock Holmes – Il Musical” con Neri Marcorè

Un’avventura teatrale ricca di tensione, ambientata nella Londra misteriosa e pericolosa della fine del XIX secolo. È quella di uno dei personaggi letterari più famosi, generati dalla penna felice di Arthur Conan Doyle: Sherlock Holmes si trasforma in un musical entusiasmante, ricco di colpi di scena, misteri ed enigmi. Con Neri Marcorè nei panni del più celebre detective di tutti i tempi, a capitanare un cast di oltre venti eccezionali performer. «Sherlock Holmes – Il Musical», organizzato da Aurora Eventi, sarà in scena sabato 29 novembre, alle 21, al Teatroteam di Bari. I biglietti sono in vendita su ticketone.it, e in tutti i punti vendita del circuito Ticket One. Infotel: 328.351.94.02.

Lo spettacolo nasce nel 2024 come una grande produzione firmata da Ad Astra Entertainment e Compagnia delle Formiche, con la regia di Andrea Cecchi. È un’opera che unisce tensione, umorismo e azione, destinata a conquistare il pubblico grazie alla forza della sua trama, al talento del cast e a un impianto scenico spettacolare. La Londra vittoriana fa da sfondo a un’avventura in cui amicizia, amori e pericoli si intrecciano al 221b di Baker Street, mentre si decide il destino dell’intera Inghilterra. Sul palco rivivrà l’atmosfera della capitale britannica del 1897, con i suoi vicoli fumosi, le ingiustizie sociali e le tensioni del tempo.

Le scenografie imponenti e suggestive firmate da Gabriele Moreschi, costumi d’epoca curati da Alba Brunelli e Vanessa Rugi, e un sapiente gioco di luci creato da Emanuele Agliati accompagneranno le coreografie travolgenti di Roberto Colombo e Caterina Pini. Le musiche originali di Andrea Sardi, con liriche di Alessio Fusi e testi scritti a sei mani da Cecchi, Fusi e Enrico Solito, costruiscono un affresco orchestrale che alterna leggerezza e drammaticità. Mentre la supervisione dell’Associazione Sherlockiana Italiana “Uno Studio in Holmes” garantisce fedeltà e rispetto nei confronti della figura creata da Conan Doyle.

La trama porta lo spettatore nel cuore della Londra cupa e violenta di fine Ottocento. È il 17 giugno 1897, a pochi giorni dal Giubileo della Regina Vittoria. Holmes, annoiato dalla mancanza di avversari degni dopo la morte di Moriarty, si ritrova improvvisamente al centro di un caso che minaccia non solo la città, ma la stessa sovrana. Un omicidio misterioso lo conduce a scoprire un complotto per un attentato durante i festeggiamenti: una corsa contro il tempo insieme al fidato Watson, tra enigmi, segreti, tradimenti e insidie mortali.

Per Neri Marcorè – attore, regista, comico, doppiatore e musicista con oltre cento film e spettacoli teatrali all’attivo – si tratta del debutto assoluto in un musical, un progetto che unisce la sua versatilità artistica alla forza senza tempo di un’icona della cultura popolare mondiale.