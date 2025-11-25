Bari, il cantiere di via Argiro sarà animato da musica ed eventi: il programma per “dare vitalità” alla strada a Natale

Nel pomeriggio la giunta ha approvato il progetto “Note di Cantiere”, l’iniziativa ideata dall’amministrazione comunale che intende accompagnare, dal prossimo fine settimana a gennaio, il cantiere per la riqualificazione di via Argiro per trasformarlo in un’occasione di vitalità, partecipazione e animazione attraverso una serie di eventi musicali e promozionali.

Saranno undici giornate di spettacoli ed eventi pensati per contribuire a migliorare la fruibilità dello spazio pubblico in via Argiro, la cui transitabilità per alcuni mesi sarà ostacolata dal cantiere. Infatti, per tanti operatori economici, i lavori costituiscono un limite all’accessibilità delle loro attività a causa della riduzione del passaggio pedonale e della percezione di difficoltà da parte dei cittadini.

Pertanto, l’obiettivo che si vuole perseguire è soprattutto quello di sostenere le attività commerciali in questa fase dei lavori, stimolando il passaggio, la presenza e la partecipazione di cittadini e turisti e favorendo un clima positivo tra commercianti, cittadini e amministrazione, in modo da valorizzare la cultura locale come strumento di rigenerazione e coesione sociale e rendere la strada più attrattiva in questo momento di grande trasformazione.

Il progetto “Note di Cantiere” si articolerà in due linee di intervento principali:

· attività di animazione e partecipazione, con un programma di eventi musicali finalizzati a rendere la strada più viva e accogliente da realizzarsi su un palco dove si terranno spettacoli gratuiti nell’ambito di una programmazione diversificata

· attività di comunicazione e sostegno al commercio, attraverso una campagna di informazione e promozione coordinata per sostenere gli operatori commerciali e favorire la fruizione dell’area.

A tal fine, il provvedimento odierno prevede la sottoscrizione di un protocollo di intesa, con validità sino alla conclusione di tutte le attività in programma, tra Comune di Bari e Puglia Culture, che si occuperà dell’organizzazione e della realizzazione stessa della programmazione culturale.

L’iniziativa sarà accompagnata da una campagna di comunicazione integrata basata su:

· la creazione di un’identità visiva unica e riconoscibile per l’intera campagna

· la diffusione di locandine, banner e vetrofanie nei negozi e lungo la via

· aggiornamenti costanti sui canali digitali del Comune e dei partner

· la collaborazione con media e influencer locali per promuovere gli eventi

· la realizzazione di brevi video e interviste ai commercianti per raccontare il progetto.