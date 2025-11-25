MARTEDì, 25 NOVEMBRE 2025
Giornata internazionale violenza contro le donne: il Palazzo della Regione Puglia si illumina di rosso

Sino al 30 novembre

Pubblicato da: redazione | Mar, 25 Novembre 2025 - 17:04
Palazzo Regione Puglia in rosso per il 25 novembre (2)
  • 59 sec

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la facciata del Palazzo della Presidenza della Regione Puglia sarà illuminata di rosso da oggi 25 sino al 30 novembre.

L’iniziativa vuole essere un segno visibile e condiviso di partecipazione alla campagna globale contro ogni forma di violenza di genere. Il colore rosso, simbolo di memoria e denuncia, intende richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica su un fenomeno che continua a richiedere impegno, ascolto e responsabilità da parte delle istituzioni e della società tutta. Regione Puglia ribadisce così il proprio sostegno alle donne, la vicinanza alle vittime e il rinnovato impegno nella promozione di politiche e azioni concrete per la prevenzione e il contrasto della violenza.

