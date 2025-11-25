MARTEDì, 25 NOVEMBRE 2025
Puglia, il nuovo Consiglio regionale: ecco gli eletti

Ventinove i seggi alla maggioranza. Tra gli esclusi anche Nichi Vendola

Pubblicato da: redazione | Mar, 25 Novembre 2025 - 10:56
Nella notte si è delineato il nuovo Consiglio regionale. Tra gli esclusi eccellenti c’è Nichi Vendola, ex governatore e leader di Avs.  A determinarne l’esclusione, la percentuale raggiunta da Alleanza Verdi e Sinistra: di poco superiore al 4% ma insufficiente, in base alla legge elettorale che calcola la percentuale sulla base dei voti del presidente e non della coalizione, per conquistare un seggio.

Non sono stati eletti anche due consiglieri e assessori uscenti della giunta guidata da Michele Emiliano: l’esclusione più clamorosa è quella del responsabile del Bilancio Fabiano Amati, che era candidato con Per la Puglia-Decaro presidente nella circoscrizione di Brindisi, formazione politica che pure ha ottenuto quattro seggi a livello regionale. In tutto ha ottenuto 8100 voti. L’altro è l’assessore Gianfranco Lopane anche lui candidato nella circoscrizione di Taranto anche lui in Per la Puglia Decaro Presidente. Un altro risultato molto atteso era quello dell’ex direttore (si è dimesso poco prima delle elezioni) del Dipartimento Cultura e Turismo della Regione Puglia Aldo Patruno: era candidato nel Movimento Cinque Stelle sia nella circoscrizione di Bari che nella Bat ma non sarà tra i quattro consiglieri eletti.

La maggioranza di centrosinistra guidata da Antonio Decaro ottiene 29 seggi (più il presidente). A fare incetta di seggi è il Pd che ne conquista 14, mentre seconda forza della coalizione è la lista di Decaro presidente che ottiene sette seggi, quattro seggi Con Per la Puglia e altrettanti con il Movimento 5 Stelle. L’opposizione potrà contare su 20 seggi, più quello del candidato presidente Luigi Lobuono. Saranno così ripartiti: 11 a Fratelli d’Italia, 5 a Forza Italia, 4 alla Lega

Ecco i consiglieri eletti:

PD: 14 seggi
Francesco PAOLICELLI BA   – 33117 preferenze
Elisabetta VACCARELLA BA  – 26714
Ubaldo PAGANO BA –  20500
Debora CILIENTO BT  – 8417
Domenico DE SANTIS BT –  6710
Giovanni VIURCHIO BT – 3564
Raffaele PIEMONTESE FG – 30273
Rossella FALCONE FG –  10615
Antonio MATARRELLI BR – 24499
Isabella LETTORI BR – 8253
Stefano MINERVA LE  – 31917
Loredana CAPONE LE  – 15238
Donato PENTASSUGLIA TA – 13245
Mino BORRACCINO TA – 7610
DECARO PRESIDENTE : 7 seggi
Felice SPACCAVENTO BA – 9764
Nicola RUTIGLIANO BT – 2972
Grazianiera STARACE FG – 7738
Giulio SCAPATO FG – 3929
Tommaso GIOIA BR – 3056
Silva MIGLIETTA LE – 5040
Giuseppe FISCHETTI TA – 4737
PER LA Puglia 4 seggi:
Saverio TAMMACCO BA – 11031
Ruggiero PASSERO BT –  10030
Antonio TUTOLO FG – 10240
Sebastiano LEO LE – 11871
Cinque Stelle 4 seggi
Maria LA GHEZZA BA – 4993
Rosa BARONE FG – 4317
Cristian CASILI LE  – 7798
Annagrazia ANGOLANO TA  – 3823
Opposizione 21 seggi
FdI : 11 seggi
Tommaso SCATIGNA BA –  11961
Tonia SPINA BT  – 4630
Andrea FERRI BT  – 4549
Nicola GATTA FG  – 10273
Gianni DE LEONARDIS FG  –  7884
Luigi CAROLI BR  – 9672
Antonio SCIANARO BR   – 3084
Paolo PAGLIARO LE   – 30339
Dino BASILE LE  – 17748
Renato PERRINI TA  – 15419
Giampaolo VIETRI TA  – 6238
FI: 5 seggi
Anna Carmela MINUTO BA – 7382
Marcello LANOTTE BT  – 5797
Paolo DELL’ERBA FG – 5510
Paride MAZZOTTA LE – 10539
Massimiliano DI CUIA TA –  5775
Lega  4 seggi
Fabio ROMITO BA –  16949
Napoleone CERA FG – 4805
Gianfranco DE BLASI LE –  11653
Paolo SCALERA TA  – 5024
Luigi LOBUONO 1
