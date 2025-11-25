Puglia, il nuovo Consiglio regionale: ecco gli eletti

Nella notte si è delineato il nuovo Consiglio regionale. Tra gli esclusi eccellenti c’è Nichi Vendola, ex governatore e leader di Avs. A determinarne l’esclusione, la percentuale raggiunta da Alleanza Verdi e Sinistra: di poco superiore al 4% ma insufficiente, in base alla legge elettorale che calcola la percentuale sulla base dei voti del presidente e non della coalizione, per conquistare un seggio.

Non sono stati eletti anche due consiglieri e assessori uscenti della giunta guidata da Michele Emiliano: l’esclusione più clamorosa è quella del responsabile del Bilancio Fabiano Amati, che era candidato con Per la Puglia-Decaro presidente nella circoscrizione di Brindisi, formazione politica che pure ha ottenuto quattro seggi a livello regionale. In tutto ha ottenuto 8100 voti. L’altro è l’assessore Gianfranco Lopane anche lui candidato nella circoscrizione di Taranto anche lui in Per la Puglia Decaro Presidente. Un altro risultato molto atteso era quello dell’ex direttore (si è dimesso poco prima delle elezioni) del Dipartimento Cultura e Turismo della Regione Puglia Aldo Patruno: era candidato nel Movimento Cinque Stelle sia nella circoscrizione di Bari che nella Bat ma non sarà tra i quattro consiglieri eletti.

La maggioranza di centrosinistra guidata da Antonio Decaro ottiene 29 seggi (più il presidente). A fare incetta di seggi è il Pd che ne conquista 14, mentre seconda forza della coalizione è la lista di Decaro presidente che ottiene sette seggi, quattro seggi Con Per la Puglia e altrettanti con il Movimento 5 Stelle. L’opposizione potrà contare su 20 seggi, più quello del candidato presidente Luigi Lobuono. Saranno così ripartiti: 11 a Fratelli d’Italia, 5 a Forza Italia, 4 alla Lega

Ecco i consiglieri eletti:

PD: 14 seggi

Francesco PAOLICELLI BA – 33117 preferenze Elisabetta VACCARELLA BA – 26714 Ubaldo PAGANO BA – 20500

Debora CILIENTO BT – 8417 Domenico DE SANTIS BT – 6710 Giovanni VIURCHIO BT – 3564 Raffaele PIEMONTESE FG – 30273 Rossella FALCONE FG – 10615

Antonio MATARRELLI BR – 24499 Isabella LETTORI BR – 8253 Stefano MINERVA LE – 31917 Loredana CAPONE LE – 15238 Donato PENTASSUGLIA TA – 13245 Mino BORRACCINO TA – 7610

DECARO PRESIDENTE : 7 seggi

Felice SPACCAVENTO BA – 9764 Nicola RUTIGLIANO BT – 2972 Grazianiera STARACE FG – 7738 Giulio SCAPATO FG – 3929 Tommaso GIOIA BR – 3056 Silva MIGLIETTA LE – 5040 Giuseppe FISCHETTI TA – 4737

PER LA Puglia 4 seggi:

Saverio TAMMACCO BA – 11031 Ruggiero PASSERO BT – 10030 Antonio TUTOLO FG – 10240 Sebastiano LEO LE – 11871

Cinque Stelle 4 seggi

Maria LA GHEZZA BA – 4993 Rosa BARONE FG – 4317 Cristian CASILI LE – 7798 Annagrazia ANGOLANO TA – 3823

Opposizione 21 seggi

FdI : 11 seggi

Tommaso SCATIGNA BA – 11961 Tonia SPINA BT – 4630 Andrea FERRI BT – 4549 Nicola GATTA FG – 10273 Gianni DE LEONARDIS FG – 7884 Luigi CAROLI BR – 9672 Antonio SCIANARO BR – 3084 Paolo PAGLIARO LE – 30339 Dino BASILE LE – 17748 Renato PERRINI TA – 15419 Giampaolo VIETRI TA – 6238

FI: 5 seggi

Anna Carmela MINUTO BA – 7382 Marcello LANOTTE BT – 5797 Paolo DELL’ERBA FG – 5510 Paride MAZZOTTA LE – 10539 Massimiliano DI CUIA TA – 5775

Lega 4 seggi

Fabio ROMITO BA – 16949 Napoleone CERA FG – 4805 Gianfranco DE BLASI LE – 11653 Paolo SCALERA TA – 5024