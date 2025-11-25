Regionali: Vendola, “Avs fuori ma determinati ad andare avanti”

“Per un bizzarro meccanismo della legge elettorale pugliese Avs resterà fuori dal Consiglio regionale: ovviamente è un risultato che dispiace ma che non ci priva della determinazione di andare avanti, forti di quei 54 mila voti guadagnati solo con la forza delle idee e della nostra passione”.

Lo afferma all’ANSA l’ex governatore della Puglia, Nichi Vendola, candidato alle elezioni regionali pugliesi vinte ieri dal candidato progressista Antonio Decaro.

“Dopo vent’anni – aggiunge – il centrosinistra si conferma alla guida della Puglia e con Decaro presidente potremo proseguire sulla strada del cambiamento. Il Sud, con il voto alle regionali, manda un segnale di netta opposizione alle scelte di un governo di destra che è nemico dei diritti e delle speranze dei cittadini. Il Sud è all’opposizione del governo Meloni”.

“Questo è il dato politico più rilevante che ci consegna l’esito elettorale. Certo – conclude – resta la ferita grande del non voto: se si astengono 6 pugliesi su 10 vuol dire che c’è un problema serio, una mutilazione grave della vita democratica”.