Emiliano accoglie Mattarella: “Grande emozione concludere mandato rinnovando giuramento alla Costituzione”

“Concludere il mio mandato rinnovando il giuramento di fedeltà alla Costituzione davanti al Presidente della Repubblica è stato un momento di grande emozione e lo è stato anche di più dopo aver incontrato i bambini delle scuole di Lecce che rappresentano l’immagine dell’Italia di oggi che dovremmo osservare più spesso.

Oggi c’erano alunni provenienti da ogni parte del mondo, dall’Asia, dall’Africa, dal Sud America, che cantavano l’inno nazionale e sventolavano il tricolore con lo stesso entusiasmo dei loro coetanei accompagnati dai nonni. Questa è la rappresentazione più autentica dei nuovi italiani, diversi per origine, ma uniti nei valori della nostra comunità e nella scelta di appartenere al nostro Paese”.

Lo ha affermato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano a margine del suo intervento alla 38esima Assemblea Nazionale delle Province italiane in svolgimento a Lecce alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Emiliano ha accolto il capo dello Stato all’ingresso del teatro Apollo insieme con la sindaca di Lecce Adriana Poli Bortone, il presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino e le scolaresche.