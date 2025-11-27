Bari, scacco al clan Strisciuglio: maxi blitz al San Paolo

È scattata alle prime luci di questa mattina una vasta operazione dei Carabinieri della Compagnia di Bari San Paolo, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, che ha portato all’esecuzione di numerose misure cautelari nei confronti di persone ritenute vicine al clan Strisciuglio.

Gli indagati – presunti appartenenti o contigui alla storica organizzazione criminale del quartiere, fatti salvi gli ulteriori riscontri e il diritto alla difesa – sono gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione mafiosa, traffico e spaccio di droga, estorsioni e tentate estorsioni aggravate, porto e detenzione di armi clandestine e da guerra, ricettazione, lesioni aggravate, accensioni ed esplosioni pericolose. Reati quasi tutti aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose.

Il blitz, preparato da mesi di indagini, punta a smantellare un presunto sistema di gestione del territorio basato su violenza, intimidazione e controllo delle piazze di spaccio. Ulteriori dettagli sull’operazione verranno resi noti in mattinata presso la Procura della Repubblica di Bari, alla presenza del Procuratore e del Comandante provinciale dei Carabinieri.