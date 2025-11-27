Regionali Puglia, Vendola: “Perso per un soffio, lista Decaro ci ha penalizzati”

Nichi Vendola commenta senza giri di parole la mancata elezione in Consiglio regionale. In un’intervista rilasciata a La Repubblica, l’ex presidente della Regione Puglia definisce il risultato “assai deludente”, ma non parla di resa: “Nella lotta politica ci sono i giorni buoni e quelli cattivi. E non mi taglio la testa dinanzi a un risultato del genere”. Vendola spiega di aver accettato la sfida pur conoscendone le difficoltà: “Sapevo quanto fosse complicata la partita pugliese. Potevo dire ‘non me la sento’, potevo declinare l’invito. Invece mi sono buttato nella mischia con tutta la passione di cui sono capace”.

Quanto alle ragioni della sconfitta, l’ex governatore parla di un margine minimo e di un sistema elettorale penalizzante: “Per un pugno di voti e per un luciferino meccanismo elettorale: per questo non entriamo in Consiglio”. Pesante, secondo Vendola, anche la scarsa affluenza: “Il 60% dei pugliesi non ha votato. È molto più di una crepa nelle fondamenta della democrazia: ciò che si è visto nelle urne è in gran parte voto organizzato e voto clientelare, mentre il voto di opinione è mancato”.

Alla domanda su un possibile disegno politico di Antonio Decaro contro di lui, Vendola respinge l’ipotesi di una vendetta personale, pur riconoscendo l’impatto della lista civica del neo presidente: “Ha pesato molto nel nostro insuccesso il risultato della lista Decaro, che come un’idrovora ha drenato consenso dal nostro potenziale bacino elettorale. Ma no, non credo a una vendetta: lui conosce la generosità e la lealtà con cui ho sempre operato”. Sul futuro, l’ex governatore non lascia spazio a dubbi: “Continuerò a fare politica, in tutti i modi in cui saprò farla, a disposizione della mia comunità. C’è tanto spazio da riempire e abbiamo poco tempo. Ma ce la possiamo fare”.

