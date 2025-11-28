VENERDì, 28 NOVEMBRE 2025
Bari, Piazza Umberto accoglie il flash mob 2025 Special Olympics

“Un momento di festa e inclusione per tutta la città”

Pubblicato da: redazione | Ven, 28 Novembre 2025 - 17:17
Special Olympics
  • 2 min

Domani mattina, sabato 29 novembre, Piazza Umberto a Bari si trasformerà in un grande palcoscenico all’aperto per il flash mob 2025 Special Olympics, un evento che celebra sport, inclusione e partecipazione in vista della Giornata internazionale delle persone con disabilità del 3 dicembre. Atleti, associazioni e cittadini si ritroveranno insieme per condividere un momento di festa e sensibilizzazione, dimostrando come lo sport possa diventare un potente strumento di integrazione.

In Puglia, oltre a Bari, sono previsti altri due flash mob: uno a Manfredonia oggi e uno già tenutosi ieri a Lecce. Parallelamente, 15 flash mob si svolgeranno nelle scuole, con l’obiettivo di promuovere sin dall’infanzia i valori dell’inclusione, del rispetto e delle pari opportunità. Special Olympics, presente in Italia dal 1983 con oltre 12.000 atleti, favorisce l’integrazione attraverso lo sport unificato, dove persone con e senza disabilità intellettive condividono lo stesso campo e la stessa squadra, abbattendo stereotipi e costruendo una cultura del rispetto soprattutto tra i più giovani.

Ogni partecipante è coinvolto in un percorso di crescita personale fatto di sfide, nuove scoperte e piccoli traguardi quotidiani. Quest’anno la coreografia del flash mob, firmata da Vito Coppola, vincitore di “Ballando con le Stelle”, insieme a Laura Manna, sarà eseguita sulle note di “Tutta l’Italia” di Gabry Ponte, brano scelto per celebrare l’unità e la forza delle differenze.

L’iniziativa, promossa da Special Olympics Italia Team Puglia, si svolge con il patrocinio del Comune di Bari e dell’ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, in collaborazione con la commissione consiliare Pari Opportunità. Tra i partecipanti, la presidente della commissione Angela Perna, il garante Antonio Giampietro, il consigliere metropolitano Italo Carelli, la direttrice di Special Olympics Puglia Ketti Lorusso e le rappresentanti del team regionale Mimma Battista e Paola Abbrescia, pronti a dare il via a un momento di sport e inclusione aperto a tutta la città.﻿

