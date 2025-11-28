Palese: torna la Sagra du Chiacone tra sapori e musica

A Palese torna uno degli appuntamenti più golosi dell’autunno pugliese: la Sagra du Chiacone, dedicata al celebre fico secco ripieno di mandorla, giunge quest’anno alla sua quarta edizione. L’evento si terrà sabato 29 e domenica 30 novembre 2025 in Piazza Bellini, trasformando il cuore del quartiere in un vivace centro di sapori, musica e tradizione.
La manifestazione, organizzata dall’Associazione Culturale Palese Insieme con il patrocinio del V° Municipio del Comune di Bari, propone un percorso di degustazioni imperdibile, tra chiaconi appena preparati, prodotti locali e prelibatezze dello street food. A completare l’atmosfera, stand artigianali e momenti di intrattenimento per tutta la famiglia, che rendono la sagra un’occasione non solo per assaporare i gusti tipici, ma anche per vivere l’autunno in allegria.
Sabato sera la musica sarà protagonista con l’esibizione di Denny Music alle 20:30, mentre domenica, a partire dalle 10:00, la piazza ospiterà spettacoli per bambini e famiglie, mantenendo aperta la sagra senza interruzioni fino a sera. La serata si chiuderà con il concerto di Uno Zero Qualunque, regalando un finale musicale all’insegna del divertimento.