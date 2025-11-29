SABATO, 29 NOVEMBRE 2025
Cabtutela.it
85,443 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
85,443 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Airbus ferma gli A320, circa seimila aerei coinvolti

Ritardi e cancellazioni in tutto il mondo

Pubblicato da: redazione | Sab, 29 Novembre 2025 - 10:06
aeroporto aereo turismo
  • 2 min

Airbus ha annunciato il richiamo di circa 6.000 aeromobili A320 per sostituire urgentemente il software di controllo vulnerabile alle radiazioni solari, un bug evidenziato da un incidente a fine ottobre negli Stati Uniti. Il richiamo ha causato ritardi e cancellazioni in tutto il mondo, dalle Filippine alla Colombia.

Il produttore di aeromobili europeo ha annunciato in un comunicato di aver chiesto a tutti i clienti che utilizzano questo software di “interrompere immediatamente i voli” dopo aver analizzato il guasto tecnico. L’incidente è avvenuto il 30 ottobre su un volo JetBlue tra Cancún, in Messico, e Newark, vicino a New York.

L’aereo ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza a Tampa, in Florida. L’analisi dell’incidente “ha rivelato che l’intensa radiazione solare potrebbe corrompere i dati essenziali per il funzionamento dei comandi di volo”, ha riferito il gruppo europeo. Per la maggior parte degli aerei, l’aggiornamento software dalla versione precedente richiederà “alcune ore”. Ma per circa 1.000 velivoli, comporterà la sostituzione dell’hardware del computer, “che richiederà settimane”, ha spiegato una fonte vicina alla vicenda.

Il problema riguarda un computer di controllo degli elevatori e degli alettoni (ELAC) prodotto da Thales. Il fornitore di Airbus ha dichiarato di non essere responsabile del problema.
“La funzionalità in questione è supportata da un software che non è di responsabilità di Thales”, ha affermato. Airbus non ha specificato quale azienda abbia progettato e aggiornato questo software. Il gruppo “riconosce che queste raccomandazioni causeranno interruzioni operative per passeggeri e clienti”. “Ci scusiamo per l’inconveniente causato e collaboreremo a stretto contatto con gli operatori, mantenendo la sicurezza come nostra priorità assoluta e fondamentale”, ha aggiunto il produttore di aeromobili europeo.

Airbus S.A.S. è una società costruttrice di aeromobili con sede a Blagnac, in Francia, interamente controllata dall’omonimo gruppo industriale europeo. È il primo produttore di aerei civili al mondo per numero di consegne avendo superato la rivale statunitense Boeing nella prima metà del 2019.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Politica , Segnalato da voi

Bari, crisi del mercato a Japigia:...

Il mercato coperto di Japigia continua a perdere pezzi: sempre più...
- 29 Novembre 2025
Primo Piano

Rapina in casa ad Ostuni: medico...

Lo hanno atteso all'ingresso della sua abitazione e lo hanno colpito...
- 29 Novembre 2025
Sport

Bari, sport, talento e identità: oggi...

Si è tenuto oggi a Palazzo della Città, l’evento di premiazione...
- 29 Novembre 2025
Salute e Medicina

Bari, all’ospedale San Paolo una nuova...

All’Ospedale San Paolo di Bari è stata introdotta una delle tecniche...
- 29 Novembre 2025