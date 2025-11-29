SABATO, 29 NOVEMBRE 2025
Tre trasporti d’urgenza in 24 ore per l’Aeronautica Militare

Anche un uomo da Ciampino a Bari

Pubblicato da: redazione | Sab, 29 Novembre 2025 - 18:52
 Si è concluso nel primo pomeriggio di oggi il trasporto, con un velivolo Gulfstream G650 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare di Ciampino, di una bimba di solo un giorno di vita. La piccola paziente necessitava di essere trasferita rapidamente dall’aeroporto di Lamezia Terme a quello di Napoli per permetterle di essere ricoverata presso l’Azienda Ospedaliera Specialistica dei Colli – Monaldi del capoluogo campano. La neonata ha viaggiato in una speciale culla termica per tutta la durata del volo, così da permettergli di essere trasferita in sicurezza e costantemente monitorata da una équipe medica. Quello di oggi era il terzo trasporto sanitario d’urgenza effettuato in meno di 24 ore dagli equipaggi in prontezza d’allarme dell’Aeronautica Militare. Nelle precedenti ore infatti un G650 sempre del 31° Stormo, aveva trasferito una donna da Lampedusa a Palermo mentre un C-130J della 46^ Brigata Aerea aveva trasportato un uomo da Ciampino a Bari. Tutti i trasporti sanitari d’urgenza sono stati autorizzati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato.

