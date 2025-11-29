Altamura, rissa dopo il Consiglio comunale: distrutte vetrate

Rissa dopo il Consiglio comunale ieri di Altamura. A raccontarlo sui social è Gianfranco Berloco, consigliere comunali. “Quanto accaduto ieri in Consiglio comunale rappresenta una delle pagine più gravi e indecorose della storia amministrativa della città. Ancora una volta la maggioranza di centrosinistra non è stata capace di accordarsi sulla poltrona del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Ma l’episodio più inaccettabile si è verificato subito dopo, quando due consiglieri di sinistra sono arrivati alle mani, distruggendo porte e vetri della casa comunale. Un comportamento vergognoso e indegno che oltraggia le istituzioni e offende l’intera comunità. Invito il sindaco a prendere atto del fallimento proprio e della maggioranza e a rassegnare le dimissioni”.

“Incredibile quanto accaduto ieri durante il Consiglio comunale di Altamura – scrivono i consiglieri della Lega – A causa del mancato accordo della maggioranza che sostiene il sindaco Petronella sulla nomina del Presidente del Collegio dei revisori dei conti, alcuni consiglieri comunali di maggioranza sarebbero arrivati alle mani, inseguendosi nei corridoi e danneggiando porte e vetrate.

Un episodio deplorevole, che simboleggia il livello di degrado di certa politica che non ci appartiene e dalla quale non possiamo che prenderne le distanze. Siamo preoccupati per l’immobilismo di un’amministrazione e di un Sindaco totalmente in balia degli eventi e di gruppi di potere politici che furoreggiano al punto di scatenare risse nel luogo della democrazia altamurana.

Altamura merita di meglio di questo spettacolo indecoroso e indegno”.

Sono intervenuti anche i carabinieri e il 118. (foto facebook)