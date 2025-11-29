SABATO, 29 NOVEMBRE 2025
Cabtutela.it
85,450 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
85,450 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Monopoli si prepara a diventare “capitale” delle luminarie per Natale

Un parco natalizio di 15mila metri quadri

Pubblicato da: redazione | Sab, 29 Novembre 2025 - 10:04
piazza-vittorio-emanuele-II-Monopoli-Parco
  • 22 sec

Dal centro storico fino alle piazze più amate, Monopoli si prepara a diventare una capitale della luce grazie a Illuminandia, il Parco Natalizio di 15.000 metri quadri completamente gratuito e interamente composto dalle tipiche luminarie pugliesi intagliate nel legno che, dal 5 dicembre, con l’accensione del grande albero di luminarie (alto 22 metri!) di Piazza Vittorio Emanuele, fino a febbraio, trasformerà il centro storico e il lungomare in una costellazione d’arte, emozione e meraviglia. Ma Illuminandia è anche di più. Accanto alle luminarie ci saranno anche una serie di iniziative ed eventi organizzati dal Comune di Monopoli all’interno del grande progetto natalizio.

Per la parte di luci artistiche il Comune ha scelto Faniuolo Illuminazioni, storica azienda di Putignano con oltre 150 anni di storia, con l’ambizione di superare il semplice concetto di decorazione natalizia per creare un’esperienza immersiva e multisensoriale. Illuminandia non è solo un allestimento: è un racconto urbano che unisce arte, tecnologia e simbolismo, trasformando la città in una galleria di luce a cielo aperto.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità

Report della Caritas sulla povertà a...

La Caritas diocesana di Bari-Bitonto presenta il nuovo Report diocesano su...
- 29 Novembre 2025
Attualità

Monopoli si prepara a diventare “capitale”...

Dal centro storico fino alle piazze più amate, Monopoli si prepara...
- 29 Novembre 2025
Bari , Primo Piano , Sport

Sprofondo biancorosso: ennesima umiliazione. Empoli-Bari 5-...

Chi sperava nella tanto attesa "scossa" derivante dal cambio di guida...
- 29 Novembre 2025
Attualità

Altamura, rissa dopo il Consiglio comunale:...

Rissa dopo il Consiglio comunale ieri di Altamura. A raccontarlo sui...
- 29 Novembre 2025