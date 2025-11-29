Monopoli si prepara a diventare “capitale” delle luminarie per Natale

Dal centro storico fino alle piazze più amate, Monopoli si prepara a diventare una capitale della luce grazie a Illuminandia, il Parco Natalizio di 15.000 metri quadri completamente gratuito e interamente composto dalle tipiche luminarie pugliesi intagliate nel legno che, dal 5 dicembre, con l’accensione del grande albero di luminarie (alto 22 metri!) di Piazza Vittorio Emanuele, fino a febbraio, trasformerà il centro storico e il lungomare in una costellazione d’arte, emozione e meraviglia. Ma Illuminandia è anche di più. Accanto alle luminarie ci saranno anche una serie di iniziative ed eventi organizzati dal Comune di Monopoli all’interno del grande progetto natalizio.

Per la parte di luci artistiche il Comune ha scelto Faniuolo Illuminazioni, storica azienda di Putignano con oltre 150 anni di storia, con l’ambizione di superare il semplice concetto di decorazione natalizia per creare un’esperienza immersiva e multisensoriale. Illuminandia non è solo un allestimento: è un racconto urbano che unisce arte, tecnologia e simbolismo, trasformando la città in una galleria di luce a cielo aperto.