Bari si accende per San Nicola tra fede, musica e tradizione

A Bari, il Natale non è solo luci e addobbi: è un’esperienza che unisce fede, tradizione e spettacolo e prende vita ogni anno con un percorso unico di eventi che comincia il 29 novembre e si dipana fino a fine dicembre. La città si prepara a celebrare San Nicola, il Santo che ha ispirato la figura di Santa Claus, in una serie di appuntamenti che coinvolgono tutta la comunità, dai fedeli ai curiosi, dai bambini agli appassionati di musica e cultura.

Il programma delle celebrazioni parte il 29 novembre con l’esposizione della statua del Santo nella Basilica di San Nicola, l’accensione delle luci natalizie e le esibizioni di timpanisti e sbandieratori dell’associazione “Militia Sancti Nicolai”, con la partecipazione dei marinai della Traslazione. Nei giorni 3, 4 e 5 dicembre, il Triduo in onore del Santo vede concelebrazioni eucaristiche presiedute da un padre domenicano, mentre il 5 dicembre in piazza San Nicola va in scena “Aspettando San Nicola… Le origini del dono: da San Nicola a Santa Claus”, un percorso che unisce storia, leggenda e tradizione popolare.

Il momento clou è il 6 dicembre, giorno della Solennità Liturgica di San Nicola. La Basilica apre alle 4 del mattino e, tra zampognari, fuochi d’artificio e sante messe, si sviluppa un programma intenso che culmina con la XXXII^ edizione della Fiaccolata Nicolaiana e la processione della statua del Santo per le vie della Città Vecchia. La giornata è scandita da musica di bande, percorsi di concerti bandistici, celebrazioni solenni presiedute dall’Arcivescovo Mons. Giuseppe Satriano e momenti simbolici come la donazione dei Maritaggi e la consegna delle chiavi della città a San Nicola. La processione attraversa strade e piazze storiche, tra omaggi di timpanisti, sbandieratori e l’accompagnamento musicale del Concerto Bandistico “G. Sebastiani-Lella” di Bitonto, concludendosi con uno spettacolo pirotecnico sul Molo Sant’Antonio.

Le celebrazioni proseguono anche nei giorni successivi, dal 7 all’8 dicembre, con percorsi di zampognari, Sante Messe e momenti musicali legati alla Solennità dell’Immacolata. Il 12 dicembre, in Basilica, il Coro Svedese di Santa Lucia offre “Musica e Luci” in collaborazione con l’Ambasciata di Svezia e il Comune di Bari. Il giorno successivo, 13 dicembre, la festa liturgica di Santa Lucia si anima con celebrazioni e canti natalizi eseguiti dal coro “Canta Angeli” di Targoviste, in Romania.

Il 19 dicembre, seguendo il calendario giuliano, la Basilica accoglie i pellegrini ortodossi per la celebrazione della Solennità di San Nicola secondo la tradizione orientale, con liturgie e concerti del Coro Ortodosso Giovanile di Cerepovec, in Russia. Infine, il 22 dicembre, in occasione dell’809° anniversario della fondazione dell’Ordine dei Predicatori, la Basilica ospita il Concerto di Natale, con musiche tradizionali interpretate dal Concerto Bandistico Bari-Palese e dagli Zampognari Terra di Bari.

Ogni evento, ogni esibizione e ogni rito contribuiscono a rendere Bari un luogo dove la devozione, la storia e la cultura si intrecciano con la magia del Natale, trasformando la città in un teatro a cielo aperto che emoziona residenti e visitatori di tutte le età.

Ecco il PROGRAMMA COMPLETO ﻿DELLE CELEBRAZIONI:

29 NOVEMBRE 2025

AL VIA IL “SAN NICOLA DEI BARESI 2025”

17.30 Basilica San Nicola. Esposizione della STATUA DEL SANTO. Accensione LUCI DI NATALE – AMGAS srl. Esibizione di Timpanisti eSbandieratori dell’Associazione “MILITIA SANCTI NICOLAI”, con la partecipazione dei “MARINAI DELLA TRASLAZIONE”.

3/4/5 DICEMBRE 2025

TRIDUO IN ONORE DI SAN NICOLA

18.30 Basilica San Nicola. Concelebrazione Eucaristica presieduta da un PADRE DOMENICANO della Basilica.

5 DICEMBRE 2025

ASPETTANDO SAN NICOLA…

17.00-20.30 Piazza San Nicola. LE ORIGINI DEL DONO: DA SAN NICOLA A SANTA CLAUS

6 DICEMBRE 2025

SOLENNITÀ LITURGICA DI SAN NICOLA

4.00 Apertura della Basilica.

4.00-9.00 Piazza San Nicola-Città Vecchia. Percorso degli ZAMPOGNARI TERRA DI BARI (Gruppo di Francesco Minuti).

4.30 Molo Sant’Antonio. Lancio di Diane della Ditta LA ROSA INTERNATIONAL FIREWORKS (Bagheria-PA).

5.00 Basilica San Nicola. Santa Messa presieduta da fr. Giovanni DISTANTE OP, Rettore della Basilica.

5.45 Piazza San Nicola. Arrivo della XXXII^ Edizione della FIACCOLATA NICOLAIANA

6.30-8.00-9.30-11.00-12.30 Basilica San Nicola. Sante Messe.

9.00-12.00 Città Vecchia. Percorso della BANDA DI “TRIGGIANO APS” diretta da Davide Abbinante.

16.00-19.00 Città Vecchia. Percorso del CONCERTO BANDISTICO “G. SEBASTIANI-LELLA” di Bitonto (Bari).

18.00 Basilica San Nicola. Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da Sua Ecc. Rev.ma Mons. Giuseppe SATRIANO, Arcivescovo di Bari-Bitonto e Delegato Pontificio per la Basilica. Al termine: donazione dei Maritaggi; consegna delle chiavi della Città a San Nicola da parte del Dott. Vito LECCESE, Sindaco di Bari; processione con la Statua del Santo per le vie della Città Vecchia.

ITINERARIO DELLA PROCESSIONE:

Basilica San Nicola – Largo Urbano – Corte del Catapano – Piazzetta Sant’Anselmo – Strada San Totaro – Strada dei Gesuiti – Piazza Mercantile – Strada degli Orefici – Strada San Benedetto – Via Roberto il Guiscardo – Strada Palazzo dell’Intendenza – Strada San Domenico – Via Boemondo – Piazza Federico II di Svevia – Via Ruggero il Normanno – Strada Santa Chiara – Via Pier l’Eremita – Largo Ospedale Civile – Strada Santa Scolastica – Strada Santa Maria – Strada Martinez – Arco Spirito Santo – Piazzetta 62 Marinai – Piazza San Nicola – Basilica San Nicola.

All’uscita e al rientro della processione:

Omaggio al Santo dei Timpanisti e Sbandieratori dell’Associazione “MILITIA SANCTI NICOLAI”, con la partecipazione dei “MARINAI DELLA TRASLAZIONE”.

Durante la processione suonerà il CONCERTO BANDISTICO “G. SEBASTIANI-LELLA” di Bitonto (Bari).

20.30/21.00 Molo Sant’Antonio. Spettacolo Pirotecnico della Ditta LA ROSA INTERNATIONAL FIREWORKS (Bagheria-PA).

7 DICEMBRE 2025

9.00-12.00 Piazza San Nicola – Città Vecchia. Percorso degli ZAMPOGNARI TERRA DI BARI – Gruppo di Francesco Minuti.

8 DICEMBRE 2025

SOLENNITÀ LITURGICA DELL’IMMACOLATA

7.30-9.00-10.30-12.00-13.00; 18.30-20.30 Basilica San Nicola. Sante Messe.

9.00-12.00 Piazza San Nicola – Città Vecchia. Percorso della BANDA DI “TRIGGIANO APS” diretta da Davide Abbinante.

12 DICEMBRE 2025

ASPETTANDO SANTA LUCIA

20.00 Basilica San Nicola. “MUSICA E LUCI” con il CORO SVEDESE DI SANTA LUCIA, in collaborazione con Ambasciata di Svezia in Italia, Comune di Bari, Euforica APS

13 DICEMBRE 2025

FESTA LITURGICA DI SANTA LUCIA

18.30 Basilica San Nicola. Celebrazione Eucaristica presieduta da fr. Giovanni DISTANTE OP. Rettore della Basilica, animata dal coro “CANTA ANGELI” del Colegiul National Pedagocici “Costantin Cantacuzino” di Targoviste (Romania).

19.00 Basilica San Nicola. CANTI DI NATALE eseguiti dal coro “CANTA ANGELI” del Colegiul National Pedagocici “Costantin Cantacuzino” di Targoviste (Romania).

19 DICEMBRE 2025

SOLENNITÀ DI S. NICOLA SECONDO IL CALENDARIO GIULIANO

6.00 Basilica San Nicola. Accoglienza dei Pellegrini Ortodossi.

8.00 Basilica San Nicola. Divina Liturgia.

7.30-09.30 Chiesa di San Gregorio. Sante Messe.

18.30 Basilica San Nicola. Santa Messa.

20.00 Basilica San Nicola. Concerto del CORO ORTODOSSO GIOVANILE, composta da studenti e neo laureati dell’Accademia Regionale d’Arte e Artigianato artistico di Cerepovec (Vologda/Russia).

22 DICEMBRE 2025

809° ANNIVERSARIO (1216-2025) DELLA FONDAZIONE DELL’ORDINE DEI PREDICATORI

20.30 Basilica San Nicola. CONCERTO DI NATALE. Tradizionali musiche natalizie interpretate dal CONCERTO BANDISTICO BARI-PALESE dell’Associazione Culturale Musicale “Nino Rota”, diretto dal m° Marco Montesu, e dagli ZAMPOGNARI TERRA DI BARI – Gruppo di Francesco Minuti.