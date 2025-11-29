SABATO, 29 NOVEMBRE 2025
Cabtutela.it
85,455 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
85,455 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Smartphone e social, i pediatri: “Uso precoce dannoso per cervello e sviluppo”

Il Sip: "Ogni anno in più senza smartphone è un investimento sulla salute"

Pubblicato da: redazione | Sab, 29 Novembre 2025 - 08:06
freepik
  • 2 min

Evitare l’accesso non supervisionato a Internet prima dei 13 anni, rimandare lo smartphone personale almeno fino all’adolescenza, ritardare il più possibile l’ingresso sui social – idealmente fino ai 18 anni, anche se la legge consente prima. Sono alcune delle indicazioni della Società italiana di pediatria (Sip) rivolte a famiglie, scuole e operatori sanitari per proteggere bambini e ragazzi dai rischi legati all’uso precoce e non controllato della tecnologia.

Le raccomandazioni, presentate in Senato durante gli Stati generali della pediatria su iniziativa del senatore Marco Meloni, includono anche suggerimenti pratici: evitare dispositivi durante i pasti e nelle ore che precedono il sonno, favorire attività all’aperto, sport, lettura e giochi creativi, e mantenere sempre una supervisione attiva, fatta di dialogo, regole condivise e strumenti di controllo per tutte le fasce d’età.

Si tratta di un aggiornamento delle linee guida pubblicate nel 2018 e 2019. La Sip ha infatti condotto una nuova revisione sistematica della letteratura internazionale, passando in rassegna oltre 6.800 studi, dei quali 78 inseriti nell’analisi finale. Il lavoro conferma gli effetti dell’uso intensivo di smartphone, tablet, videogiochi e social media sulla salute fisica, cognitiva, mentale e relazionale dei minori.

“Ogni anno in più senza smartphone è un investimento sulla salute del bambino – sottolinea Rino Agostiniani, presidente della Sip –. L’età pediatrica è una fase di straordinaria vulnerabilità e crescita: il cervello continua a formarsi e riorganizzarsi durante tutta l’infanzia e l’adolescenza. Un’esposizione digitale precoce e prolungata può interferire con attenzione, apprendimento e regolazione emotiva”.

Foto Freepik

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Nazionale

Leadership poco empatica, 8 lavoratori su...

Otto lavoratori su dieci sono disposti a lasciare il proprio impiego...
- 29 Novembre 2025
Nazionale

Smartphone e social, i pediatri: “Uso...

Evitare l’accesso non supervisionato a Internet prima dei 13 anni, rimandare...
- 29 Novembre 2025
Eventi

A Bari il concerto di Marcus...

Nel 2026 ricorre il centesimo anniversario della nascita di Miles Davis,...
- 29 Novembre 2025
Nazionale

Tre trasporti d’urgenza in 24 ore...

 Si è concluso nel primo pomeriggio di oggi il trasporto, con...
- 29 Novembre 2025