Sprofondo biancorosso: ennesima umiliazione. Empoli-Bari 5- 0

Chi sperava nella tanto attesa “scossa” derivante dal cambio di guida tecnica è rimasto deluso. Anche con Vincenzo Vivarini in panchina, il Bari non ha cambiato volto, anzi. Contro l’Empoli è arrivata un’altra pesante sconfitta, al termine di una prestazione imbarazzante da parte di tutta la squadra. Ovviamente, Vivarini è l’ultimo dei colpevoli, avendo avuto pochissimo tempo per preparare la partita, ma dalla sfida con l’Empoli arriva l’ennesimo campanello d’allarme in una stagione che rischia di trasformarsi in un incubo.

SCELTE INIZIALI: Per la sfida all’Empoli, il neo tecnico del Bari Vincenzo Vivarini, deve rinunciare a Darboe e Maggiore. L’ex allenatore del Catanzaro schiera i suoi con un prudente 3-4-2-1: a centrocampo si rivede Braunoder, mentre in attacco Castrovilli agisce alla spalle di Moncini.

Nell’Empoli, il tecnico Alessio Dionisi deve fare a meno di Ignacchiti, Belardinelli e Ebuhei. L’ allenatore dei toscani schiera i suoi con il modulo 3-4-3: in campo gli ex Obaretin e Nasti.

PRIMO TEMPO: La prima occasione è per il Bari al minuto 7, con Moncini che controlla in area, ma calcia a lato. Al minuto 18 ci prova anche Vicari con un colpo di testa che termina fuori. La partita fatica a decollare, con il gioco che ristagna a centrocampo. L’Empoli si fa vedere solo al minuto 45, con Yepes che costringe Cerofolini alla parata in corner. La squadra di casa passa in vantaggio in pieno recupero: Guarino, completamente libero da marcature, batte Cerofolini con un preciso colpo di testa. È l’ultima emozione del primo tempo: si va al riposo con il risultato di Empoli 1, Bari 0.

SECONDO TEMPO: La ripresa inizia con gli stessi 22 giocatori che avevano concluso il primo tempo. Alla formazione di Dionisi bastano sette minuti per trovare il raddoppio: questa volta è Shpendi a sfruttare le disattenzioni difensive della squadra biancorossa e battere Cerofolini, rimasto impotente. Al minuto 61 arrivano due cambi per i galletti: fuori Pagano e Castrovilli, dentro Antonucci e Rao. L’Empoli segna il terzo gol al minuto 66 con un potente tiro di Yepes da fuori area, imprendibile per Cerofolini. Vivarini inserisce Colangiuli al minuto 75, che entra insieme a Gytkjaer, con Pucino e Verreth che lasciano il campo. La formazione di Dionisi sfiora la quarta rete con Pellegri, ma Cerofolini riesce a opporsi. Pellegri firma la quarta rete al minuto 89, dribblando Vicari e infilando il portiere. Al minuto 90 entra Partipilo al posto di [giocatore]. Un minuto dopo arriva la manita dell’Empoli: Ceesay supera Dickmann e batte ancora Cerofolini. La partita si conclude così, con il punteggio di 5-0 in favore dell’Empoli, al “Castellani”, nella stagione 2025/26. Un’umiliazione per il Bari.

PAGELLE: Si salva solo il ‘solito’ Cerofolini. La difesa è una groviera.

Cerofolini 6, Pucino 4 (75′ Colangiuli sv), Vicari 3, Nikolaou 4, Dickmann 4, Verreth 5 (75′ Gytkjaer sv), Braunoder 5, Dorval 5, Pagano 4,5 (61′ Antonucci 5,5), Castrovilli 5 (61′ Rao 5), Moncini 4,5 (90′ Partipilo sv)

Vivarini 5

TABELLINO

Risultato finale: 5 – 0

Marcatori: 45’+1 Guarino 52′ Shpendi 66′ Yepes 89′ Pellgri 90′ Ceesay

Ammoniti: Dickmann, Vicari. Ceesay

Espulsi: nessuno

Tiri in porta: 8 – 0

Corner: 4 – 5

Possesso palla: 51% 49%

FORMAZIONI INIZIALI

EMPOLI: Fulignati, Obaretin, Degli Innocenti, Elia, Shpendi, Yepes, Nasti, Lovato (c), Moruzzi, Guarino, Saporiti

Panchina: Perisan, Pellegri, Ilie, Ceesay, Ghion, Indragoli, Tosto, Haas, Popov, Carboni, Konate, Bianchi

BARI: Cerofolini, Pucino, Vicari (c), Nikolaou, Dickmann, Verreth, Braunoder, Dorval, Pagano, Castrovilli, Moncini

Panchina: Pissardo, Burgio, Gytkjaer, Bellomo, Meroni, Kassama, Antonucci, Rao, Pereiro, Partipilo, Colangiuli, Cerri

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Fabio Maresca della sezione di Napoli. Assistenti: Matteo Pressato della sezione di Napoli e Gianluca Grasso della sezione di Ariano Irpino. Quarto ufficiale sarà Enrico Cappai della sezione di Cagliari. VAR: Nicolò Baroni (Firenze), coadiuvato dall’ AVAR Maria Sole Ferrieri Caputi (Livorno).

