I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

La rubrica settimanale con i fatti più importanti della settimana appena trascorsa

Pubblicato da: redazione | Sab, 29 Novembre 2025 - 14:33
copertina giusta
  • 3 sec

Le Regionali in Puglia e l’elezione di Antonio Decaro come presidente. Il nuovo Consiglio regionale. L’esonero dell’allenatore del Bari. Lo scacco al clan Strisciuglio. Ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.

Domenica 23 novembre. Uccide il padre nel Brindisino

Uccide il padre, figlio si costituisce accompagnato dalla madre

Lunedì 24 novembre. Decaro è il nuovo presidente della Regione Puglia

Puglia, Decaro è il nuovo Governatore. Ma vince l’astensionismo

Martedì 25 novembre. Gli eletti nel nuovo Consiglio regionale

Puglia, il nuovo Consiglio regionale: ecco gli eletti

Mercoledì 26 novembre. Esonerato l’allenatore del Bari

Bari, ora è ufficiale: esonerato Fabio Caserta. In arrivo Vivarini

Giovedì 27 novembre. Scacco al clan Strisciuglio, 12 arresti

Summit sotto i portici e ordini dal carcere, così il clan Strisciuglio controllava Bari

Venerdì 28 novembre. Omicidio Antonella Lopez, chiesti 20 anni per Lavopa

Omicidio Antonella Lopez a Bari, chiesti 20 anni per Lavopa

Sabato 29 novembre. A Brindisi una maxi fabbrica di sigarette da contrabbando

Brindisi, sequestrata fabbrica clandestina di sigarette: 10 arresti

