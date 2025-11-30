I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

Le Regionali in Puglia e l’elezione di Antonio Decaro come presidente. Il nuovo Consiglio regionale. L’esonero dell’allenatore del Bari. Lo scacco al clan Strisciuglio. Ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.
Domenica 23 novembre. Uccide il padre nel Brindisino
Uccide il padre, figlio si costituisce accompagnato dalla madre
Lunedì 24 novembre. Decaro è il nuovo presidente della Regione Puglia
Puglia, Decaro è il nuovo Governatore. Ma vince l’astensionismo
Martedì 25 novembre. Gli eletti nel nuovo Consiglio regionale
Mercoledì 26 novembre. Esonerato l’allenatore del Bari
Bari, ora è ufficiale: esonerato Fabio Caserta. In arrivo Vivarini
Giovedì 27 novembre. Scacco al clan Strisciuglio, 12 arresti
Summit sotto i portici e ordini dal carcere, così il clan Strisciuglio controllava Bari
Venerdì 28 novembre. Omicidio Antonella Lopez, chiesti 20 anni per Lavopa
Sabato 29 novembre. A Brindisi una maxi fabbrica di sigarette da contrabbando
Brindisi, sequestrata fabbrica clandestina di sigarette: 10 arresti