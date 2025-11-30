A Castellaneta la magia del Natale “green”: luminarie ed eventi per i più piccoli

A Castellaneta, il 5 dicembre (ore 20.00), arriva la magia del Natale con “Aspettando il Natale green”, l’evento dedicato all’ambiente organizzato in piazza Principe di Napoli dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con Navita srl, azienda che gestisce il servizio di igiene urbana in città e la società di comunicazione Certe srl.

L’iniziativa rientra nel progetto di sensibilizzazione ambientale promosso dal Comune di Castellaneta, con l’obiettivo di coniugare lo spirito delle feste con l’attenzione alla sostenibilità e al riciclo.

La serata avrà inizio con l’emozionante cerimonia di accensione dell’albero di Natale che per un mese intero illuminerà il cuore della città. A rendere suggestiva l’atmosfera anche eco-installazioni a forma di grandi pacchi regalo posizionati in piazza, realizzati interamente con materiali di riciclo.

Non mancheranno momenti di divertimento per i più piccoli: a partire dalle ore 18.30, prenderà il via il “Laboratorio natalizio sul riciclo creativo” a cura della Cooperativa sociale Iris, durante il quale i bambini potranno trasformare materiali di scarto in originali decorazioni e oggetti natalizi.

Giambattista Di Pippa – Sindaco Comune di Castellaneta

“Con Aspettando il Natale green vogliamo unire la magia delle feste a un messaggio importante: la tutela dell’ambiente inizia dai piccoli gesti quotidiani. La nostra città sta investendo sempre più in politiche di sostenibilità: ricordiamo che Castellaneta fa parte della Rete dei Comuni Sostenibili e persegue gli obiettivi dell’Agenda 2030. Iniziative come questa ci permettono di coinvolgere grandi e piccoli in un percorso condiviso. Ringrazio tutti i soggetti coinvolti, a partire da Navita, che hanno collaborato per rendere possibile questo appuntamento, il quale illuminerà la nostra città non solo con le luci del Natale, ma anche con la consapevolezza che un futuro più verde è alla nostra portata”.

Francesco Rotolo – Assessore all’Ambiente Comune di Castellaneta

“Quest’anno abbiamo scelto di promuovere un evento dedicato alla sostenibilità per testimoniare l’impegno “green” di questa amministrazione. Anche il Natale può essere un’occasione per sensibilizzare la comunità sul tema della tutela ambientale e rafforzare, insieme, un percorso condiviso verso un futuro più responsabile e sostenibile”.

Antonio Nunziante – Presidente Navita srl

“Le festività sono un’occasione utile per ribadire l’importanza di comportamenti responsabili e attenti all’ambiente. Con questo messaggio vogliamo ricordare alla comunità di Castellaneta il valore di scelte sostenibili e consapevoli.”