A Casamassima torna il Blue Christmas. Il via con l’accensione del grande albero di Natale

Il programma delle manifestazioni che per un mese animeranno la Città Casamassima accende l’VIII edizione di “Blue Christmas – Tra Sogno e Realtà”: Un successo corale tra scuole, associazioni, attività e la magia della Compagnia dei Folli. La rassegna, che di anno in anno cresce per proposta artistica e affluenza di pubblico, si terrà dal 6 dicembre al 6 gennaio. Un successo frutto della sinergia tra Amministrazione, Istituti Scolastici, attività produttive locali e tutto il tessuto associativo locale. Casamassima (Bari) – È con grande entusiasmo che il Comune di Casamassima annuncia l’avvio della VIII edizione della rassegna natalizia “Blue Christmas – Tra Sogno e Realtà”. Un mese intero di festeggiamenti che, di anno in anno, cresce per proposta artistica e affluenza di pubblico, trasformando il “Paese Azzurro” in un luogo incantato. La rassegna prenderà il via sabato 6 dicembre con l’accensione del grande albero di Piazza Aldo Moro e le installazioni di luminarie firmate Paulicelli e si concluderà il 6 gennaio con l’arrivo della Befana a Palazzo Monacelle.

Sabato 6 Dicembre: Il Grand Opening all’insegna della Comunità L’inaugurazione, sabato 6 dicembre in Piazza Aldo Moro, è un perfetto esempio di sinergia tra

amministrazione e associazioni: Ore 18:30: Presentazione del 14° concorso “Balcone di Natale” a cura della Pro Loco presso l’Arco delle Ombre. Ore 19:00: Apertura dei mercatini artigianali ed enogastronomici. Ore 19:30: Breve esibizione dello spettacolo “Schiaccianoci” della scuola di danza Fire Dance School. Ore 20:00: Inizio dello spettacolo “Volta celeste” a cura della rinomata Compagnia dei Folli, culminante con la grande accensione dell’Albero di Piazza Aldo Moro.

La Magia della Compagnia dei Folli Per l’inaugurazione, il Comune ha scelto l’eccellenza del teatro di strada e d’immagine. La Compagnia dei Folli è celebre a livello internazionale per i suoi spettacoli di grande impatto visivo. Vanta una lunga esperienza nella direzione tecnico-artistica di grandi eventi, inclusa la realizzazione del celebre “Volo dell’Angelo” per il Carnevale di Venezia. La serata del 6 dicembre proseguirà, alle ore 22:00, con un Dj Set curato da Dj Marvis.

Sabato 13 Dicembre: La Notte di Santa Lucia – Tradizione e Spettacolo Piromusicale Il secondo grande appuntamento, sabato 13 dicembre, è un inno alla tradizione e alla partecipazione di tutte le fasce d’età: La Tradizione dell’Alba: La festa inizierà nelle prime ore del mattino, con l’organizzazione curata dalla Pro Loco: Ore 4:00: Raduno a Palazzo Accadia per la degustazione di cioccolata calda e la distribuzione di fiaccole. Ore 4:30: Partenza della Fiaccolata. Ore 5:00, 6:30 e 8:00: Le celebrazioni religiose, in collaborazione con la Parrocchia, animeranno la mattina con le Sante Messe/Eucarestia. Ore 6:00: Degustazione di pettole, vin brulè e tarallini di Santa Lucia.

Il Grande Spettacolo della Sera: Il pomeriggio e la sera vedono un’ampia partecipazione scolastica e associativa: Ore 15:00: Raduno e successiva partenza (ore 15:30) della fiaccolata che vede protagonisti gli alunni dell’I.C. Marconi – Rodari – Dante. Ore 18:00: Apertura del Villaggio di Babbo Natale presso la Scuola dell’infanzia B. Ciari.

Ore 19:00: Apertura dei mercatini artigianali ed enogastronomici e intrattenimento per bambini e famiglie. Ore 19:30: Grande parata di Natale con mascotte Disney e trampolieri. Ore 20:30: Arrivo della “Luce di Betlemme” a cura dei gruppi MASCI e AGESCI Casamassima. Ore 21:30: Gran finale con lo Spettacolo Piromusicale! Un’esibizione mozzafiato di luci, colori e musica, a cura di Maxima Fireworks. Ore 22:00: Chiusura con Dj Set.

Gli Altri Eventi Imperdibili Il cartellone di “Blue Christmas” prosegue con una serie di appuntamenti, molti dei quali curati dalle associazioni locali: 7 Dicembre (ore 18:00): Inaugurazione della Mostra dei presepi a cura dell’Associazione Cartapestai Casamassimesi. 12 Dicembre (ore 16:30): Concerto “Una voce per Santa Lucia” a cura di Ateneo dello spettacolo e Archeoclub. 17 Dicembre (ore 18:00): Premiazione del 14° concorso Balcone di Natale e Consegna della 16° Targa Paese Azzurro 2025 (Arco delle Ombre) a cura di Pro Loco. 21 Dicembre (ore 10:00): L’arrivo di Babbo Natale in auto d’epoca, a cura di Old Cars Club. 28 e 29 Dicembre (ore 17:00): Il suggestivo Presepe Vivente nel Borgo antico, a cura della Parrocchia S. Croce. La rassegna si concluderà come da tradizione il 6 gennaio con l’arrivo della Befana a PalazzoMonacelle.