Bari, dai botti agli schiamazzi: “Alcune zone vittime di mala movida”

Situazione analoga da Japigia a Palese, la denuncia

Pubblicato da: Francesca Emilio | Gio, 27 Novembre 2025 - 12:32
Foto Facebook
  • 37 sec

Dai fuochi d’artificio con tanto di botti in serata, agli schiamazzi. Sono solo alcuni dei disagi che vivono i cittadini baresi. L’ultima denuncia arriva da Japigia dove negli scorsi giorni i residenti sono stati disturbati da fuochi che ignoti avrebbero esploso nel giardino in via Siponto. “Non è possibile tutte le sere e tutte i santi giorni, qui non si dorme più – denuncia una cittadina – urge una petizione o comunque fare qualcosa per fermare tutto questo”, conclude mostrando un video di quello che resta: una mole di cartoni di botti esplosi.

Ma non è l’unica denuncia, solo la settimana scorsa, una situazione analoga veniva segnalata da Palese dove oltre ai botti a disturbare la quiete pubblica, in particolare nelle ore notturne, sarebbero anche schiamazzi e moto che sfrecciano anche a notte fonda. “Una situazione insostenibile – denuncia un residente – non ci sono controlli e questo è quello che più mi disturba. Sapere che tutti possono agire indisturbati senza che nessuno prenda provvedimenti. Siamo vittime della mala movida, perché non è solo fuori dai pub, ma anche per strada o nelle piazze che accadono queste cose. C’è chi il giorno dopo lavora, non è possibile”, conclude.

