DOMENICA, 30 NOVEMBRE 2025
Cabtutela.it
85,472 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
85,472 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Puglia, arrivano 5 milioni di euro per sostenere l’acquacoltura

Regole più chiare e supporto alle imprese

Pubblicato da: redazione | Mer, 26 Novembre 2025 - 16:29
freepik
  • 2 min

In un settore già messo alla prova da costi in aumento e imprevisti climatici, le imprese acquicole pugliesi ricevono finalmente un segnale concreto di sostegno. Coldiretti Puglia annuncia l’avvio di un Avviso pubblico che permette alle aziende del comparto di accedere a compensazioni economiche pensate per alleggerire le difficoltà operative e dare un po’ di respiro a un mercato spesso incerto.

Si tratta di un intervento atteso, pensato per offrire alle imprese un aiuto reale nella gestione dei costi imprevisti, dalle perdite di produzione alle spese extra dovute a eventi climatici. L’obiettivo è chiaro: rendere le procedure semplici e trasparenti, uguali per tutti, e garantire un accesso rapido alle risorse disponibili. In totale, sono stanziati 5 milioni di euro, equamente ripartiti tra fondi europei e quota nazionale. In caso di domande superiori alle risorse, i contributi verranno ridimensionati in maniera proporzionale, evitando che qualcuno resti escluso.

Coldiretti sottolinea il valore strategico di questo passaggio. Non si tratta solo di soldi, ma anche di riconoscimento: le imprese acquicole, spesso trascurate nei grandi dibattiti economici, vedono finalmente riconosciuto il loro ruolo produttivo e sociale. Procedimenti chiari, regole certe e risorse dedicate offrono alle aziende quella stabilità indispensabile per affrontare un contesto in cui basta un imprevisto per creare problemi seri.

Il comparto in Puglia ha numeri importanti: vale 225 milioni di euro, con una flotta di 1.455 battelli che rappresentano circa il 12% del totale nazionale. Le aree più vocate sono Manfredonia, Molfetta, il sud Barese e il Salento, dove il pescato spazia da gamberi e scampi a merluzzi, affiancato dagli allevamenti in mare aperto di spigole, orate e ombrine.﻿

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Primo Piano

Dopo la tensione sull’aereo tra tifosi...

"Mi spiace molto leggere commenti e accuse legate a quanto successo...
- 30 Novembre 2025
Nazionale

Sanremo, svelati i nomi dei big:...

Carlo Conti come da tradizione ha svelato in diretta al Tg1...
- 30 Novembre 2025
Tecnologia

L’ascesa degli artisti generati dall’AI

La tua prossima canzone preferita potrebbe non essere scritta o cantata...
- 30 Novembre 2025
Cronaca

Bari, controlli della polizia locale su...

Nuovi controlli della Polizia Locale sulle strade della città. Positivo l'esito...
- 30 Novembre 2025