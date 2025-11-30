DOMENICA, 30 NOVEMBRE 2025
Parto in anonimato negli ospedali della Asl Bari, al via la campagna informativa

L'iniziativa

Pubblicato da: redazione | Dom, 30 Novembre 2025 - 11:01
La ASL Bari e l’Assessorato al Welfare del Comune di Bari presentano la nuova campagna informativa sul parto in anonimato, un diritto garantito dalla legge per cui – ogni donna che non vuole riconoscere il neonato – ha la possibilità di partorire in ospedale in piena sicurezza, protezione e riservatezza. La campagna è stata realizzata a seguito dell’aggiornamento delle Linee guida aziendali e ideata per offrire alle donne un accesso semplice a informazioni chiare e ufficiali.
I materiali informativi saranno diffusi nei punti nascita, nei consultori familiari, nei servizi di pianificazione familiare, nei Centri servizi per le famiglie e negli studi dei medici di Medicina generale, così da garantire una rete capillare di orientamento e supporto.

