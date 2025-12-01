Gigi D’Alessio incontra i fan al Gran Shopping di Molfetta per un firmacopie esclusivo

Il Gran Shopping Molfetta si prepara a vivere una serata speciale all’insegna della musica e delle emozioni: venerdì 5 dicembre sarà infatti Gigi D’Alessio a incontrare i fan pugliesi per l’unico firmacopie regionale del suo nuovo album Nuje. L’appuntamento è in piazza Ottagono a partire dalle 18, quando il cantautore partenopeo autograferà i CD, si fermerà per foto e condividerà momenti di vicinanza con chi lo segue da anni.

Il tour di D’Alessio sta attraversando l’Italia per presentare i tredici brani del nuovo progetto discografico, uscito il 28 novembre, che racconta storie di vita reale: amori che feriscono, rinascite, gelosie e fragilità quotidiane. Tra i brani più attesi ci sono Rosa e lacrime, Cattiveria e gelosia e Un selfie con la vita, mentre la hit Diamanti e Oro vede la partecipazione straordinaria di Khaled e Jovanotti. Con Nuje, D’Alessio conferma il suo impegno nel valorizzare la lingua napoletana, ormai amata dalle nuove generazioni anche grazie alla forza dei social.

Per prendere parte al firmacopie sarà necessario acquistare il CD Nuje, disponibile il 5 dicembre al desk dedicato nel centro commerciale o nei negozi fisici e online autorizzati nei giorni precedenti. L’accesso all’area dell’evento sarà limitato a due persone per ogni disco acquistato, con priorità per persone con disabilità e donne in gravidanza, ciascuna accompagnata da una sola persona.﻿