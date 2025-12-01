LUNEDì, 01 DICEMBRE 2025
Modugno, Donno (M5s): “Governo valuti scioglimento del comune”

"Occorre ripristinare al più presto legalità e trasparenza nel Comune"

Pubblicato da: redazione | Lun, 1 Dicembre 2025 - 17:51
Leonardo Donno
  • 2 min

A Modugno è tornata al centro dell’attenzione pubblica la questione della legalità nella politica locale. A far discutere è l’ex assessore alle Attività produttive Antonio Lopez, coinvolto in un’inchiesta che ha rivelato presunti collegamenti con il clan Parisi e pratiche di voto di scambio durante le elezioni comunali del 2020. Dopo l’arresto dello scorso 5 novembre, Lopez ha lasciato il carcere per i domiciliari, collaborando con gli inquirenti e fornendo dichiarazioni che hanno delineato un quadro preoccupante di comportamenti illeciti e interessi criminali radicati sul territorio.

L’inchiesta, che ha portato all’arresto di sei persone e vede indagato anche il sindaco di Modugno, ipotizza l’esistenza di una vera e propria “zona grigia” nel Comune, dove un gruppo malavitoso avrebbe influenzato l’amministrazione locale per ottenere posti di lavoro e consolidare consensi elettorali. Secondo la Dda di Bari, questo sistema avrebbe consentito la convergenza di interessi illeciti e la compiacenza di alcuni rappresentanti istituzionali, mettendo a rischio la trasparenza e la regolarità dell’attività amministrativa.

Sulla vicenda è intervenuto Leonardo Donno, deputato M5S e coordinatore regionale in Puglia, che ha presentato un’interrogazione al ministro dell’Interno per chiedere valutazioni sulle iniziative necessarie a garantire legalità e trasparenza. Donno ha sottolineato come i fatti emersi siano inaccettabili e ha chiesto se non sia opportuno valutare lo scioglimento del Comune di Modugno, al fine di ripristinare rapidamente condizioni di corretto funzionamento dell’ente e tutela dei cittadini. L’attenzione resta alta e il dibattito politico e giudiziario sul caso è destinato a continuare nei prossimi mesi.

Foto Facebook

