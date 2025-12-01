LUNEDì, 01 DICEMBRE 2025
Cabtutela.it
85,497 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
85,497 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari rafforza la salute mentale: arrivano gli Psicologi di base nei distretti

L’impegno della ASL per la salute mentale

Pubblicato da: redazione | Lun, 1 Dicembre 2025 - 15:39
Asl CTO
  • 2 min

A Bari prende il via una nuova fase nell’assistenza sanitaria territoriale con l’avvio del reclutamento dei primi Psicologi di base, figure introdotte dalla legge regionale n. 11/2023 per rafforzare il sostegno psicologico alla popolazione. Da oggi, 1° dicembre, la ASL di Bari dà il via a questa sperimentazione che punta a portare l’assistenza mentale più vicino ai cittadini, attraverso un modello integrato con i medici di medicina generale, i pediatri e gli specialisti ambulatoriali.

Il progetto, elaborato dal Distretto Socio Sanitario n.1 e approvato dalla Direzione Generale della ASL, prevede l’impiego di ciascun professionista per 24 ore settimanali, con una durata iniziale di sei mesi. Gli Psicologi di base saranno inseriti nei distretti socio sanitari dell’azienda sanitaria, garantendo un accesso rapido e qualificato a servizi psicologici primari, pensati per intercettare e affrontare le diverse esigenze dei cittadini.

Le attività previste riguardano il sostegno a chi affronta difficoltà di adattamento, disagi emotivi transitori, sintomi ansioso-depressivi o problematiche legate alle diverse fasi della vita. Particolare attenzione sarà dedicata anche al supporto nella gestione delle patologie croniche e al rafforzamento dell’aderenza ai percorsi di cura, con interventi mirati a promuovere il benessere psicologico complessivo.

Il reclutamento avverrà tramite lo scorrimento della graduatoria già approvata, e l’area personale della ASL attiverà le procedure necessarie per assegnare i professionisti ai distretti competenti. L’obiettivo è avviare al più presto la fase sperimentale, creando un presidio di ascolto e supporto capace di valorizzare la prevenzione e la salute mentale come componenti fondamentali del benessere della comunità.﻿

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Nazionale

Epatiti, cresce l’allarme in Italia: casi...

In Italia tornano a crescere i casi di epatite A, mentre...
- 1 Dicembre 2025
Dalla città

Lavori Aqp a Bari, rubinetti chiusi...

Lavori Aqp a Bari. Lo comunica Acquedotto Pugliese che deve eseguire...
- 1 Dicembre 2025
Musica

Gigi D’Alessio incontra i fan al...

Il Gran Shopping Molfetta si prepara a vivere una serata speciale...
- 1 Dicembre 2025
Attualità

Emiliano saluta il Consiglio regionale di...

Nelle ultime ore del suo lungo percorso alla guida della Puglia,...
- 1 Dicembre 2025