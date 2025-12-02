Bari, a Carbonara da 60 anni: le titolari della profumeria ‘Eugenia” ricevono riconoscimento dal sindaco

Oggi, a Palazzo della Città, il sindaco Vito Leccese ha consegnato un riconoscimento ad Eugenia Barili e Carolina Sisto, titolari della profumeria “Eugenia”, in occasione dei 60 anni di attività dell’esercizio commerciale di Carbonara.

Alla cerimonia, alla presenza di familiari e amici, hanno partecipato la presidente del Municipio IV, Maria Chiara Addabbo e la consigliera comunale Grazia Albergo. “Ci sono luoghi che, nel tempo, diventano punti di riferimento per il territorio e per la comunità. La profumeria Eugenia è uno di questi – ha detto Vito Leccese -. Una presenza costante che ha accompagnato la comunità e che oggi continua grazie all’impegno della figlia di Eugenia, Carolina, che porta avanti l’attività nonostante le difficoltà di un mondo profondamente cambiato. La profumeria non è soltanto un negozio: è uno spazio in cui ci si prende cura della bellezza e dell’amicizia. I profumi, da sempre, rappresentano proprio questo, il legame tra le persone, la capacità di riconoscersi e di condividere. È ciò che questa attività ha saputo trasmettere per decenni. Per tutto questo siamo riconoscenti. L’amministrazione comunale, con questa targa, vuole testimoniare l’affetto della comunità e riconoscere il valore della storia di una attività che ha saputo resistere.”

“Ho ereditato questa attività dai miei genitori e, anche se i tempi sono cambiati, sono orgogliosa di averla portata avanti con la stessa passione con cui mia madre l’ha iniziata a soli 17 anni – ha detto Carolina Sisto – Ringrazio la mia famiglia, gli amici e i clienti che ogni giorno ci sostengono. Grazie al sindaco, alla consigliera e alla presidente del Municipio per l’attenzione e la vicinanza. Un pensiero speciale va a mio padre che, da lassù, sono certa sarà fiero di noi.”