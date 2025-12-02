Ottantadue anni fa fu bombardato il porto di Bari: oggi la cerimonia commemorativa

MARTEDì, 02 DICEMBRE 2025
Pubblicato da: redazione | Mar, 2 Dicembre 2025 - 16:45
02-12-25 oggi la vicesindaca alla cerimonia per l'82 anniversario del bombardamento del porto di Bari
  • 9 sec

Questa mattina la vicesindaca Giovanna Iacovone ha partecipato alla cerimonia di commemorazione del bombardamento del porto di Bari, a 82 anni da quel tragico evento.

Il 2 dicembre del 1943, come noto, gli aviatori tedeschi della Luftwaffe affondarono diciassette navi mercantili ancorate nel porto di Bari. Una delle diciassette navi alleate colpite, la statunitense John Harvey, scoppiò col suo carico di bombe di iprite, un gas devastante dagli effetti mortali, provocando la fuoriuscita di una grande quantità di sostanze tossiche che contaminò le acque del porto. Il tragico bilancio fu di oltre un migliaio di vittime, tra militari e civili.

La cerimonia, organizzata dall’associazione Nazionale Marinai d’Italia-gruppo di Bari in collaborazione con l’Autorità Portuale del Levante e la Capitaneria di Porto di Bari, si è svolta nel porto di Bari, presso il monumento che ricorda i caduti del bombardamento.

